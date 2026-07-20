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伊波拉疫情｜加拿大收緊限制 禁過去21天曾訪剛果外國公民入境

即時國際
更新時間：11:11 2026-07-20 HKT
發佈時間：11:11 2026-07-20 HKT

加拿大宣布實施新的臨時入境限制措施，禁止過去21天曾到訪剛果民主共和國的外國公民入境，以降低伊波拉病毒傳入加拿大並在加境內傳播的風險。

加拿大公共衞生部表示，新措施將於周一（20日）晚上11時59分正式生效，並將持續到8月29日。

加拿大公共衞生局表示，此舉屬預防性措施。法新社
加拿大公共衞生局表示，此舉屬預防性措施。法新社
剛果伊拉拉疫情嚴峻。法新社
剛果伊拉拉疫情嚴峻。法新社
加國嚴防伊波拉自𠝾果傳入。路透社
加國嚴防伊波拉自𠝾果傳入。路透社

要求航空公司禁外國公民登機

根據新措施，過去21天內到訪過剛果民主共和國的任何外國公民，將被禁止入境加拿大。同時，加國政府根據相關航空法要求航空公司不得允許此類外國公民登機前往加拿大。

加拿大公共衞生局表示，此舉屬預防性措施，目前伊波拉疫情對加拿大人的健康風險仍處於較低水平，且加境內迄今尚未報告過相關旅行輸入病例，臨時入境措施完全是出於謹慎考慮。

加公民順接受21天隔離

有關禁令不適用於加拿大公民及永久居民。不過，凡曾於過去21天到訪剛果民主共和國、烏干達或南蘇丹的加拿大公民及永久居民，抵埗後須接受21天強制隔離。

加拿大最新限制措施與世界衞生組織的建議相悖，世衞並不建議對剛果民主共和國實施旅行或貿易限制，因為此類限制可能引發污名化，並使疫情更難控制。
  

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