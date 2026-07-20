萬斯喜迎第4胎 150多年來現任副總統首誕新生兒

美國副總統萬斯與妻子烏莎周日喜迎第4個孩子，萬斯在社平台X上證實，妻子順利誕下一名男嬰，家中的其他孩子們也都對於新成員到來感到無比興奮。這是美國現任副總統150多年來首次在任內誕下新生兒。

萬斯表示，這名男嬰取名為Alec Neel，周日在位於馬里蘭州貝塞斯達的華特里德國家軍事醫療中心誕生。

萬斯常偕妻兒亮相。法新社

烏莎腹大便便，周日順產男嬰。美聯社

烏莎喜得男嬰。美聯社

印度移民妻順產男嬰

萬斯隨後在X上發文分享喜訊寫道：「烏莎和寶寶都非常平安健康，孩子們也超級興奮能和小弟弟見面。」

出身俄亥俄州的萬斯與印度裔移民之女烏莎，是在就讀耶魯法學院時相識，2人於2013年畢業。在此之前，夫妻倆已育有3名子女，分別是2017年出生的長子Ewan、2020年出生的次子Vivek，以及2021年出生的女兒Mirabel。

白宮副幕僚長、新聞秘書亦誕兒

41歲的萬斯曾是美國海軍陸戰隊員，2021年開始競選俄亥俄州參議員席位時，多次對美國出生率下降表示擔憂。作為副總統，他在2025年華盛頓的生命遊行反墮胎集會上說：「我希望美國有更多嬰兒。」

特朗普政府近期頻頻傳出誕兒喜訊，白宮副幕僚長米勒的妻子凱蒂最近生下第4個孩子，白宮新聞秘書萊維特則在5月誕下第2胎。