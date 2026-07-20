貝安德接任英國首相 矢言重塑政府 「英國政治40年重大轉變時刻」

英國政壇正式換帥。工黨新任黨魁、被譽為「北方之王」的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham），於當地時間周一（20日）正式接替施紀賢（Keir Starmer）出任首相，成為英國脫歐公投後10年內第7位首相，也是英國第59位首相。

施紀賢當日上午將於唐寧街10號首相府發表告別演說，隨後前往覲見英王查理斯三世（King Charles III）遞交辭呈。其後，國王邀請貝安德組建新政府，貝安德接受後正式就任首相，並返回唐寧街發表就職演說。

據英媒報道，貝安德將在首次首相演說中表示，自己深知英國近年首相更替頻繁，政治需要重拾穩定及責任感，並承諾讓國民獲得「更多喘息空間」（more breathing room），協助民眾應對生活成本危機，令政治重新聚焦人民真正關心的問題。

現年56歲的貝安德早前在無競爭對手下，獲379名工黨國會議員支持，當選工黨黨魁。他形容今次是「英國政治40年來最重大的轉變時刻」，承諾徹底改革政治制度，提升人民生活水平，並把更多權力由西敏寺下放至地方政府。

他表示：「我的政府將充滿信心展開這條道路，帶領英國走向一個生活成本更低、更容易負擔的國家，讓所有人民及所有地區都能獲得提升。」

貝安德多年擔任大曼徹斯特市長，成功連任3屆，因此有「北方王」外號。自上月重返國會後，不少工黨議員視他為少數有能力抗衡右翼民粹政黨「英國改革黨」（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）的人物，認為他較施紀賢更具號召力。

不過，貝安德甫上任便面對沉重挑戰，包括經濟增長疲弱、公共服務表現欠佳及生活成本高企等問題。他首項工作將是籌組新內閣，其中財政大臣人選最受市場關注。

外界原本普遍預期能源安全暨淨零排放大臣文立彬（Ed Miliband）有望接掌財政部，但近日內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）呼聲漸高。柏南日前則表示，目前仍未決定完整內閣名單，呼籲外界毋須理會各種猜測。

政策方面，貝安德預料將重新調整政府施政重點，包括取消政府原定推行的全民數碼身份證計劃、檢討北海石油及天然氣政策，以及加強政府對公共事業公司的監管。

工黨副黨魁露絲（Lucy Powell）日前透露，負債纍纍的泰晤士水務公司（Thames Water）可能被納入「特殊措施」（special measures），由政府直接監督運作。她表示，貝安德希望重新調整政府資源及施政優次，集中處理生活成本問題，並改革英國整體經濟及公共服務體系。

反對黨則質疑柏南欠缺執政授權。保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）公開信祝賀貝安德上任，但批評他至今未有接受國會質詢及深入傳媒訪問，「這並不是一個好的開始」，並敦促新政府承諾不會加稅，同時支持削減福利開支。部分在野黨亦要求貝安德提早舉行大選，以取得新的民意授權。