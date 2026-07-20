以色列修法擬築監獄鱷魚「護城河」 防巴人囚犯越獄

以色列政府近日通過新法規，將尼羅鱷的分類由「保護野生動物」調整為「特殊管理的野生動物」。此舉旨在允許圈養鱷魚，並將其納入保安用途，包括部署於監獄周邊以防囚犯越獄。

「鱷魚監獄」靈感來自美國

相關新聞：伊朗局勢︱以國安部長：黎巴嫩是我們遊樂園 伊朗應被轟炸再轟炸︱有片

據法媒報道，以色列環境部長西爾曼（Idit Silman）近日簽署新法規，鱷魚的管理權將移交予安全部門，當局可在認定有保安需要時飼養鱷魚，同時防止其被放生至野外。其實這項俗稱「鱷魚監獄」的構想，是計劃在關押巴勒斯坦人的監獄周圍開鑿設有鱷魚的「護城河」，以杜絕越獄風險。

以色列極右翼國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）對新規表示歡迎。據悉，他先前曾提議在凱齊奧特監獄（Ketziot prison）周圍部署鱷魚，該監獄關押著大量參與2023年10月7日襲擊以色列的巴勒斯坦武裝分子。本格維爾更透露，「鱷魚監獄」其實源自美國佛羅里達州一座被非正式稱為「鱷魚惡魔島」的移民收押中心。

不過，以色列自然與公園管理局就反對有關做法。該機構指出，野生動物應僅用於研究及教育目的，並警告先前曾發生人工飼養鱷魚逃入野外的事件，恐將危及公眾安全。