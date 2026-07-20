俄烏戰爭 | 俄軍導彈黑海襲土耳其貨輪 釀6死4失蹤 烏斥蓄意針對民船
更新時間：09:56 2026-07-20 HKT
發佈時間：09:56 2026-07-20 HKT
發佈時間：09:56 2026-07-20 HKT
烏克蘭海軍指俄羅斯對一艘土耳其擁有、載運穀物的貨輪發動導彈攻擊，造成6人死亡，另有4人失蹤。
烏克蘭海軍發聲明指出，俄羅斯向懸掛幾內亞比紹國旗的「金獅號」（Golden Leo）貨輪發射3枚巡航導彈，指當時該船「正載著穀物離開戰區」。
擊中右舷上層 引發火警
導彈擊中了貨輪右舷上層建築，引發船上火災。烏克蘭海軍當局稱，6人罹難，8名船員被疏散，另有4人失踪，搜救工作仍在進行中。目前仍在對該艦的技術狀況進行評估。
烏方斥責俄羅斯針對毫無武裝、懸掛外國國旗，而且完全不具軍事威脅的平民船隻發動蓄意攻擊。俄羅斯方面則否認針對平民，聲稱其打擊的是軍事設施與港口基礎設施。
船員包括敘利亞和印度公民
據報船員包括敘利亞和印度公民，一名烏克蘭籍引水人死亡。烏克蘭外交部表示，已開始通知國際海事組織、國際夥伴以及公民傷亡所在國的政府。
在此之前，俄羅斯對基輔發動了大規模空襲。烏克蘭總統澤連斯基表示，這是俄軍對基輔發動最大規模的彈道導彈襲擊之一，共發射了40多枚導彈，其中25枚為彈道彈，造成1人死亡、16人受傷。此外，俄軍周日下午對東部第二大城哈爾科夫一處郵政倉庫的襲擊造成4死20傷；黑海港口城市奧德薩（Odesa）的一處遊樂園也遭襲擊，導致一名青少年死亡、12人受傷。
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