掉進污水洗臉忘記除隱形眼鏡 竟致右眼失明 英女遭罕見寄生蟲啃穿眼角膜

英國一名47歲女子因一次看似不起眼的意外，最終付出永久失明的沉重代價。她在清理馬廄時意外跌入混有泥土及污水的手推車，事後沒有立即除下隱形眼鏡便用自來水清洗臉部，結果感染一種極為罕見的寄生蟲，眼角膜遭迅速侵蝕，眼球更被「食」出一個大洞，最終右眼完全失明，目前只能等待角膜移植。

英媒《太陽報》報道，居於蘭開夏郡（Lancashire）的前健身教練艾瑪（Emma Mossden），今年2月清理馬廄時不慎失足，整個人頭下腳上跌進一輛盛滿泥土及污水的手推車。

艾瑪爬起後，隨即清洗雙手及臉上的泥污，但犯下一個致命錯誤——沒有第一時間除下隱形眼鏡，而是一直戴着眼鏡，直至當晚深夜才取下。

事發僅4天後，她的右眼開始出現劇烈刺痛，視力亦迅速惡化，變得模糊不清。她最初求醫時，被診斷為普通眼角膜潰瘍，只獲處方眼藥水回家治療，但接下來數天，疼痛愈來愈劇烈，右眼最終完全失去視力。

艾瑪憶述當時情況時表示：「只要有一絲光線照到眼睛，就會痛得像被火燒一樣，我連眼睛都張不開。我生過3個孩子，但生孩子的痛楚跟這次相比，根本不算甚麼。」

直至3月覆診，醫生才發現真正病因，證實她感染極為罕見的「棘阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba Keratitis）。

醫生指，棘阿米巴是一種可存在於自來水、游泳池、熱水浴缸、土壤及灰塵中的微生物。一旦入侵眼部，便會持續侵蝕眼角膜、眼球組織及視神經，而且病情惡化速度極快，連醫療團隊亦感到震驚。

更令人痛心的是，當醫生確診時，寄生蟲已將艾瑪的眼角膜完全侵蝕穿孔，並在眼球表面形成一個巨大破洞。為防止傷口進一步惡化，醫生不得不採取極端治療方式，以手術將她的右眼眼瞼縫合，協助傷口癒合及保護眼球。

醫生相信，艾瑪當日跌入污泥後，在仍佩戴隱形眼鏡的情況下，以自來水洗臉，令水中的棘阿米巴被困於隱形眼鏡與眼球之間，最終入侵眼角膜，引發嚴重感染。

至於棘阿米巴是來自污水還是洗臉的自來水，目前還未確定，兩者皆有可能。

目前艾瑪每星期均須返回醫院覆診，並須每兩小時點眼藥水一次，每日多達6次。由於感染情況嚴重，她未來須接受角膜移植手術，但醫生表示，必須等待數年，確認寄生蟲已完全清除後，才可進行移植。

根據美國疾病控制及預防中心（CDC）資料，佩戴隱形眼鏡人士若戴着鏡片睡覺、接觸自來水，或清潔方式不當，感染棘阿米巴角膜炎的風險可增加6至8倍。

雖然右眼已永久失明，但艾瑪希望透過自身經歷提醒大眾，不要低估隱形眼鏡護理的重要性。她表示：「這不是隱形眼鏡的錯，而是我缺乏正確使用和護理它們的知識。在親身經歷之前，我一直以為這種事情不會發生在自己身上。」