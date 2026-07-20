美伊戰爭 | 美兵拆伊朗未爆彈陣亡 美軍連炸9夜再增派戰機 全面戰一觸即發

美國與伊朗持續交火，美軍中央司令部（CENTCOM）宣布對伊朗展開連續第9晚空襲。美方同時證實，一名美軍在伊拉克執行拆彈任務時陣亡，另在遭伊朗攻擊的約旦軍事基地發現一具身分不明遺體，美軍陣亡恐增至18人，另有逾430人受傷。美伊初步和平協議6月底破裂後，兩國逼近重啟全面戰爭，有不具名的美國官員透露，美國正向中東增派軍機，正為一場規模更大的戰爭做準備。

伊朗上周五（17日）襲擊約旦軍事基地，造成2名美軍死亡、1名美軍下落不明，是美伊停火破局以來首傳美軍陣亡。中央司令部周日表示，現場又發現一具身分不明的遺骸。《紐約時報》引述美官員稱，據信為遇襲後失蹤的那名美軍，但確切身份仍有待法醫鑑定。

美軍擬向中東增派戰機擴大打擊伊朗。法新社

有美軍在拆除伊朗未爆彈時陣亡。法新社

美軍打擊伊朗目標。路透社

被擊中的伊朗目標冒出煙霧。路透社

美軍陣亡人數恐增至18人 逾430人受傷

另外，一名駐伊拉克北部的美軍，上周六在處理遭擊落伊朗無人機留下的未爆彈時，於一次受控引爆作業中陣亡。美官員透露，這名美軍並非拆彈專家，而是在現場遭炸彈碎片擊中。

美軍在宣布另一名美軍陣亡後，於美東時間周日晚7時（香港時間周一清晨7時）開始新一輪針對伊朗的空襲，伊朗則向約旦發射導彈，這有可能將衝突擴大至鄰國以色列。

特朗普：今晚又狠狠打擊了他們

中央司令部聲明稱，這是美軍連續第9晚對伊朗發起軍事行動，旨在進一步削弱伊朗對途經霍爾木茲海峽商船的打擊能力。

美國總統特朗普說：「今晚我們又狠狠地打擊了他們，我們這麼做是為了紀念那些被殺的士兵。」

紐時：正向中東增派更多軍機

《紐約時報》報道，多名不具名的美官員表示，美國正向中東增派更多軍機，這是特朗普政府可能很快進一步升高對伊朗打擊行動的跡象。官員表示，美國空軍正將部署於德國的F-16戰機，以及部署於英國的匿蹤F-35戰機調往中東，另有更多空中加油機也正在前往當地。

《華盛頓郵報》引述一名熟悉政府內部討論的美官員表示：「美國正在為一場規模更大的戰爭做準備。」

與此同時，美伊新一輪交火已進入第二周，美軍瞄準伊朗的橋樑和電力設施。

伊朗多地傳出爆炸聲

伊朗傳媒報道，伊朗西南部馬赫夏赫爾港、霍梅尼港以及南部港口城市錫里克多次傳出爆炸聲，東南部港口科納拉克的防空系統已啟動。

據伊朗新聞電視台報道，美軍襲擊了伊朗西北部城市大不里士。

伊朗續襲美盟友報復 打擊敍指揮中心

德黑蘭則以打擊中東地區的美國盟友國家作為報復。巴林、約旦和科威特再次啟動防空系統，以防伊朗無人機和導彈來襲。周一清晨，美國駐巴林大使館發出警告，稱「伊朗可能會試圖針對首都馬納馬市中心未指明的地點」，但未作詳細說明。

科威特表示，其一座電力與水質淡化廠在2天內第2次遭到攻擊，導致火災。在科威特，約有90%的飲用水來自海水化淡。

以色列警告衝突或蔓延境內

以色列警告，伊朗向鄰國約旦發射導彈，或將衝突蔓延至以色列境內，事緣伊朗發射的導彈若指向邊境對面的約旦港口城市亞喀巴，可能會越界。

伊朗革命衛隊周一表示，他們對敘利亞一個敵方指揮中心發動了突襲，以報復伊朗沙赫爾殉難士兵的鮮血。

