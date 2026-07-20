特朗普倡英國全面開採北海石油 稱可擺脫經濟困境躋身最富國家

貝安德（Andy Burnham）今日正式接任英國首相。然而在新官上任之際，美國總統特朗普便已率先替他「發表」政綱。特朗普公開表示，英國一旦全面開放北海石油開採，將有助其躋身成為全球最富裕的國家之一。

稱英國向挪威買石油「極不合理」

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特朗普鼓動英國在北海開採石油。TrumpTruthOnX＠Ｘ

特朗普當地時間19日在其社交平台發帖，宣稱英國候任首相貝安德（Andy Burnham）已表態將全面放寬北海新一輪油氣開採。

特朗普指出，北海油田是全球最優質的石油產地之一，儲量足夠開採數百年，且仍有大量潛在資源待發現，這將有助英國擺脫經濟困境，邁向全球最富有國家之列。他認為，英國以往每年花費數十億美元向挪威購入石油，而挪威採掘的不過是北海價值較低的區域，這種做法極不合理。

此外，特朗普亦提及據傳英國政府將拆除聳立於阿伯丁城際、破壞城市景觀的舊風力發電機。他強調全面開發北海石油將是英國的重大轉折點並廣受歡迎，同時向蘇格蘭民眾表達支持，大讚英國發展潛力巨大。

早前有消息指，英國新政府正研究多套方案，包括釋放積極訊號，準備批准位於蘇格蘭海岸外的「寒鴉」（Jackdaw）氣田及「羅斯班克」（Rosebank）油田展開新一輪鑽探；不過，貝安德本人至今尚未證實相關消息。

但有分析指，北海石油雖尚未完全耗盡，但已進入枯竭期的後半階段。過去幾十年產量亦大幅下滑，開採難度與成本逐漸升高，許多老舊油田即將關閉，但目前仍有剩餘儲量供持續開發。