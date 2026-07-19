英候任首相貝安德棄數碼身份證計劃 18億英鎊預算改用於民生紓困

綽號「北方之王」的（Andy Burnham）將於7月20日履新英國首相，他已表明上任後將放棄推行數碼身份證計劃。

年初有近300萬人聯署反對

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貝安德的辦公室昨日（19日）表示，新政府需要重新調動資源並調整優先次序，原本撥給數碼身份證計劃的人力與物力，將轉用於緩解民眾生活開支等最急需資金的領域。

去年11月，英國預算辦公室估計，未來三個財政年度需為該計劃投入大約18億英鎊（約190億港元）。而在今年1月，在有近300萬人簽署議會請願書反對引入數位身份後，政府改變了策略。

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英國數碼身份證（常被稱為「Brit Card」）是施紀賢（Keir Starmer）任內提出的數位身份認證計劃，原意為打擊非法黑工與移民，讓合法居民可將個人身份、國籍及工作權等憑證整合於手機內，以證明在英可合法工作等用途。不過，此舉亦被外界質疑成本過高且涉嫌侵犯私隱。

接替施紀賢的貝安德將於周一（20日）覲見英王查理斯三世，正式宣誓就任首相。