紐約市長正研究聯大會議逮捕內塔尼亞胡 以痛斥：煽動敵意製造新聞

紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）在今日（7月19日）表示，他正與市政府法律團隊研究，是否能在以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）9月出席聯合國大會期間將其逮捕。但有關言論隨即遭到以色列方面強烈抨擊。

內塔尼亞胡否認被國際刑事法院通緝

馬姆達尼接受《紐約時報》訪問時指出：「我認為內塔尼亞胡應該到海牙受審，他是受到國際刑事法院指控的戰爭罪犯。」不過，馬姆達尼承認自己不確定是否有權指示紐約警察局拘留外國領導人，因此正與市政府律師商討。他表示：「紐約市法律允許我做什麼，我們就會做什麼。」

馬姆達尼過去曾表明，若受到國際刑事法院通緝的領導人到訪紐約，包括內塔尼亞胡和俄羅斯總統普京，他都將要求紐約警方執行逮捕令。

而國際刑事法院於早2024年以加沙戰爭期間涉嫌犯下戰爭罪和危害人類罪為由，向內塔尼亞胡發出逮捕令，不過他對此全盤否認。

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以色列駐聯合國大使達農發文反擊。dannydanon@X

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）隨後在社交平台X發文反擊，批評馬姆達尼沒有專注履行市長職責及應對紐約日益嚴重的反猶太主義，反而透過攻擊以色列來煽動敵意、製造新聞。

達農強調，馬姆達尼的言論不會改變任何事實，內塔尼亞胡仍將按計劃前往紐約，在聯合國大會上「陳述以色列的立場，以及捍衛本國公民的堅定權利」。

內塔尼亞胡此前亦曾指責馬姆達尼支持哈馬斯，並在紐約一個電台節目中表示，他認為馬姆達尼「暗地裡憎恨美國」。