伊朗局勢︱美伊互轟伊朗稱停止履行停火協議 美國發全球旅遊警示

美國與伊朗互相襲擊的攻勢持續升溫，伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）今日表示，德黑蘭已停止履行停火協議規定的所有承諾。另一方面，美國國務院因應緊張局勢加劇，發佈了全球旅遊警告。

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暫時無望重回談判

根據彭博社（Bloomberg News）報道，加里巴巴迪今日在伊朗國營電視台表示，美伊兩國在巴基斯坦斡旋下達成的協議實際上已被放棄。

他指的是美伊先前同意停火，並展開為期60天的談判以敲定最終協議；當時的協商內容包括重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及限制伊朗發展核計劃。

加里巴巴迪更指出，由於美國踐踏並停止履行其所有承諾，根據雙方簽署的「伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄」（Islamabad Memorandum of Understanding），德黑蘭目前也已全面停止履行所有承諾，不再執行該協議。

彭博社指出，美伊雙方持續一周的互相攻擊已不再局限於嚴格意義上的軍事目標，還波及了橋樑、港口及其他公共設施，這顯示上月簽署的脆弱停火協議幾乎沒有恢復的希望。

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另一邊廂，美國國務院今日因中東緊張局勢惡化而發佈全球旅遊警示，呼籲美國公民注意可能出現的安全威脅、旅遊行程中斷及美國海外利益受損的風險。

美國國務院透過聲明表示，由於中東緊張局勢加劇，當前安全環境依然複雜，存在局勢非預期升級的可能性。

國務院建議全球美國公民提高警覺，尤其是在中東地區的民眾，並應密切留意最近的美國大使館或領事館發佈的安全警示。

此外，美國國務院提醒，航班取消及領空不定期關閉等狀況，均可能會影響旅客的行程安排。