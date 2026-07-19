加拿大山火︱安省省長稱關稅威脅「不可接受」 倡美國多買木材助森林管理

加拿大山火持續蔓延，產生的煙霧與火屑已波及鄰國美國，美國總統特朗普日前更揚言，會把加國山火造成的經濟損失計入加拿大應付的關稅之內。針對美方的指責，加拿大安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）於7月18日作出強烈反駁。

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加美在自然災害中互相扶持

福特表示，特朗普政府和美國國會議員在加拿大全力撲滅火災期間，發表威脅性與批評性的言論是絕對不可接受的。他強調加美兩國人民關係友好，且一向在自然災害中互相扶持，正如早前美國加州發生山火時，加拿大亦曾派出飛機前往火場投擲水彈協助救援，因此未來若美國遭遇困境，加拿大同樣會毫不猶豫地提供支援。

為了回應美方對森林管理的質疑，福特同時向特朗普政府提出建議，促請美方取消對加拿大軟木材徵收的關稅。福特指出，美國現時有30%至33%的建築用材源自加拿大，如果美方希望加拿大能加大力度砍伐並管理森林，就應該全面開放進口通道並增加採購，因為提升木材出口量將直接有助於加拿大進行更大規模的森林砍伐工作。

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特朗普在17日寫道：「我們認為加拿大應該對此負責，因為他們沒有妥善維護其森林和灌木叢，導緻美國不必要地遭受骯髒、污染和不健康的空氣侵襲。」

特朗普又批評加拿大的森林管理屬於「故意疏忽」，並指出山火煙霧已演變成每年給美國造成數十億美元損失的難題。他表示將在日內致電加拿大總理卡尼要求交代應對措施，並揚言會將污染所造成的經濟損失，直接計入加拿大目前所支付的關稅之內。