伊朗襲擊約旦致兩美軍死亡　美軍再向伊朗發動空襲

美國軍方周六（19日）表示，兩名美軍人員在約旦遭伊朗彈道導彈及無人機襲擊後死亡，另有一名軍人失蹤。美國中央司令部（CENTCOM）其後宣布，美軍向伊朗發動新一輪空襲，旨在進一步削弱伊朗軍事能力，以及打擊被指襲擊美軍的伊斯蘭革命衛隊。

美國中央司令部表示，兩名美軍人員於周五在約旦遇襲死亡，另有一名軍人失蹤，4名傷者被送往約旦醫院治理後已出院，部分輕傷人員亦已返回崗位。事件令美軍在今輪美伊衝突中的死亡人數增至16人，另有超過420名軍人受傷。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社交平台X發文悼念，稱「他們的犧牲只會令我們更加堅定」。

美軍中央司令部同日稍後表示，美軍於美東時間下午6時左右向伊朗展開新一輪空襲，目標包括削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽商船安全的能力，以及回應革命衛隊對美軍人員的攻擊。

伊朗方面則聲稱，在美軍連續多日空襲後展開反擊。伊朗革命衛隊表示，已向多個駐有美軍的中東國家發動攻擊，包括科威特、巴林及約旦。

伊朗官方媒體報道，革命衛隊向約旦阿茲拉克（Al Azraq）美軍基地發射導彈及無人機，並聲稱摧毀至少兩架美軍戰機及其他軍機。