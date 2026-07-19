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伊朗局勢︱美軍連續8晚打擊伊朗 伊朗襲擊約旦致美軍2死1失蹤︱持續更新

即時國際
更新時間：12:20 2026-07-19 HKT
發佈時間：12:20 2026-07-19 HKT

美伊雙方簽署的停火諒解備忘錄（MoU）已正式破裂。隨著華府與德黑蘭互相指責對方違反承諾、重啟空襲與基礎設施打擊，這份短暫的協議已經名存實亡，中東地區局勢再度面臨全面升級的風險。

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7月19日最新消息

11:38

美軍稱結束第八晚對伊朗打擊行動，當地時間18日，美軍中央司令部在社交媒體發佈消息稱，已於美東時間18日23時30分，結束第八晚對伊朗的打擊行動。

美軍中央司令部結束第八晚對伊朗打擊。CENTCOM@X
美軍中央司令部結束第八晚對伊朗打擊。CENTCOM@X

10:59

伊朗國家電視台7月19日援引伊朗軍方的話稱，伊朗打擊了科威特境內兩個美軍基地。

10:05

位於伊朗南部的戰略要地格什姆島上多個地點7月19日遭導彈襲擊。據報道，隨著美國19日早對伊朗發動新一輪打擊，格什姆島居民說，「有3至5枚導彈襲擊了格什姆島」。

10:00

有知情人士稱，隨著美國與伊朗的衝突加劇，五角大樓正加緊向中東地區增派戰機，包括美國空軍的F-16「戰隼」戰機和F-35「閃電II」隱形戰機。

2名美軍約旦遇襲身亡

1:22

美國中央司令部稱，17日有兩名美軍人員在約旦遭伊朗彈道導彈及無人機襲擊後死亡，另有一名軍人失蹤。美國中央司令部（CENTCOM）其後宣佈，美軍向伊朗發動新一輪空襲，旨在進一步削弱伊朗軍事能力，以及打擊被指襲擊美軍的伊斯蘭革命衛隊。

超過420名軍人受傷

美國中央司令部表示，兩名美軍人員於周五（17日）在約旦遇襲死亡，另有一名軍人失蹤，4名傷者被送往約旦醫院治理後已出院，部分輕傷人員亦已返回崗位。事件令美軍在今輪美伊衝突中的死亡人數增至16人，另有超過420名軍人受傷。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在社交平台X發文悼念，稱「他們的犧牲只會令我們更加堅定」。

美軍中央司令部同日稍後表示，美軍於美東時間下午6時左右向伊朗展開新一輪空襲，目標包括削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽商船安全的能力，以及回應革命衛隊對美軍人員的攻擊。

伊朗方面則聲稱，在美軍連續多日空襲後展開反擊。伊朗革命衛隊表示，已向多個駐有美軍的中東國家發動攻擊，包括科威特、巴林及約旦。

伊朗官方媒體報道，革命衛隊向約旦阿茲拉克（Al Azraq）美軍基地發射導彈及無人機，並聲稱摧毀至少兩架美軍戰機及其他軍機。

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