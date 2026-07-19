德國上調全國安全警戒至「高度威脅」 內政部長：恐襲風險顯而易見

德國政府宣布上調全國安全警戒級別。德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）接受當地《世界報周日版》（Welt am Sonntag）訪問時表示，基於近期接獲愈來愈多情報及安全報告，德國已將安全狀態由原先的「抽象威脅級別」提升至「高度威脅級別」。

路透社報道，多布林特指德國必須隨時防範恐怖襲擊風險，「針對我國的襲擊計劃已顯而易見」，包括關鍵基礎設施、個人及公共機構均可能成為目標。

近年德國接連發生多宗嚴重襲擊事件。其中一宗發生於2024年聖誕節前夕，一名來自沙特阿拉伯的醫生駕駛租用的寶馬轎車衝入東部城市馬格德堡（Magdeburg）聖誕市集人群，造成6人死亡、數百人受傷，涉案男子上月被判終身監禁。

另一宗案件則涉及2024年西部城市索林根（Solingen）一個節慶活動發生持刀襲擊，造成3人死亡、10人受傷。德國法院去年裁定一名受極端組織「伊斯蘭國」（IS）思想影響的敘利亞男子罪成。