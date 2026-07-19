世界盃2026︱佛得角門將禾仙拿一戰成名 駐華大使：收到多個省份邀請 正推動友誼賽交流

非洲國家佛得角今屆世界盃表現驚訝，歷史性殺入32強淘汰寶，成為全球球迷關注焦點，其中門將禾仙拿（Vozinha）更憑出色表現及關鍵撲救爆紅。佛得角駐華大使阿林多·多羅薩里奧（Arlindo do Rosário）表示，中國球迷對佛得角隊的支持令人感動，目前使館已收到中國多個省份邀請，正積極推動佛得角國家隊訪華，並安排友誼賽交流。

佛得角冀到中國進行友誼賽

《觀察者網》報道，多羅薩里奧接受訪問時表示，佛得角隊今屆世界盃的表現令全球認識這個大西洋島國，球隊展現出的拼搏精神，也讓佛得角的國際知名度大幅提升。他指，雖然佛得角並非傳統足球強國，但球員在世界盃舞台上的表現，充分展現國家的韌性及鬥志。

談到中佛足球交流，大使透露，使館近期已收到中國多個省份邀請，希望佛得角國家隊能到中國進行友誼賽。目前雙方正努力促成相關安排。他認為，今年適逢中佛建交50周年，透過足球推動兩國人民交流，是加深雙方友誼的良好機會。

佛得角駐華大使多羅薩里奧表示，近期已收到中國多個省份邀請，希望佛得角國家隊能到中國進行友誼賽。governo.cv 圖片

籌備與中國媒體及球員線上交流

他又表示，佛得角方面正籌備與中國媒體及球員進行線上交流活動，禾仙拿亦可能參與連線，與中國球迷分享世界盃經歷，並討論未來訪華及足球合作。

多羅薩里奧指出，足球在佛得角有深厚群眾基礎，當地人形容足球「流淌在每個人的血液中」。雖然佛得角目前仍未完全建立職業化聯賽，不少球員需要兼顧其他工作，但國家隊的世界盃表現證明，只要有夢想和努力，小國同樣能在世界舞台發光。

禾仙拿社交平台追蹤人數急升

佛得角今屆世界盃一路創造歷史，分組賽先後逼和西班牙、烏拉圭及沙特阿拉伯，以小組第二身份晉級淘汰賽；在淘汰賽面對衛冕冠軍阿根廷時，球隊於90分鐘內戰成1比1，最終加時以2比3惜敗。球隊四場比賽面對三支世界盃冠軍隊伍，均未能在法定時間內擊敗佛得角，令這支非洲球隊一戰成名。

其中，門將禾仙拿成為球隊焦點。據報，他在世界盃期間憑穩定發揮及多次精彩撲救吸引大量關注，社交平台追蹤人數急升，成為佛得角隊在國際間最具人氣的球員之一。多羅薩里奧表示，球隊的成功不僅屬於球員，也代表整個佛得角民族精神，而禾仙拿等球員的表現，進一步拉近了佛得角與世界球迷的距離。