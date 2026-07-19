伊朗最高領袖斥美方違反停火諒解 稱特朗普簽名「毫無價值」

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）批評美國多次違反早前與伊朗達成的停火諒解備忘錄（MoU），形容美國總統特朗普（Donald Trump）的簽名「毫無價值及缺乏可信度」。伊朗同時宣布暫停履行相關協議承諾，令美伊緊張局勢進一步升溫。

讓美國吸取「刻骨銘心的教訓」

穆杰塔巴周六發表書面聲明表示，美方屢次違反由美伊兩國總統簽署的諒解備忘錄，證明「美國總統的簽字毫無價值且無效」。他又指，協議再次遭破壞，反映「霸凌、極權主義及野蠻行徑」是美國政策的一部分。

他警告，美國若試圖挑起戰爭，將付出更沉重代價，伊朗人民及「抵抗陣線」將會讓美國吸取「刻骨銘心的教訓」。不過，他亦呼籲伊朗國內維持團結，化解政治分歧，避免內部分裂。

穆傑塔巴稱形容美國總統特朗普的簽名「毫無價值及缺乏可信度」。路透社

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）早前亦表示，因美國「違反承諾」，德黑蘭已暫停履行近期達成的諒解備忘錄內容。他表示，美方已停止履行《伊斯蘭堡諒解備忘錄》框架下的所有義務，因此伊朗亦不再執行相關承諾，目前正集中力量「保衛國家」。

美伊近期持續互相發動攻擊，局勢在停火安排破裂後再次惡化。外界擔心，雙方軍事升級可能令衝突重新走向全面戰爭。

伊朗：美軍空襲已造成至少50死

伊朗衛生部周六公布數字稱，自6月27日以來，美軍對伊朗發動的空襲已造成至少50人死亡、超過500人受傷。死者包括5名女性，以及2名18歲以下兒童及青少年；傷者中亦包括32名女性及18名兒童、青少年。