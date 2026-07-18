Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《中國達人秀》劉凱瀟移居新西蘭邪教「教主」 涉殺女信徒棄屍罪成

即時國際
更新時間：21:04 2026-07-18 HKT
發佈時間：21:04 2026-07-18 HKT

曾參加《中國達人秀》的劉凱瀟（Kaixiao Liu）數年前移居新西蘭，由音樂人變身成宗教領袖，並與妻子肖蘭月（Lanyue Xiao，音譯）捲入一宗70歲女信徒死亡案。當局控其綁架、非預謀殺人、不當處置屍體、企圖妨礙司法公正等多項罪名成立，法院將於8月判刑。

70歲女信徒越洋赴同居

劉凱瀟當年在《中國達人秀》矇眼唱歌。
劉凱瀟當年在《中國達人秀》矇眼唱歌。

 

2024年3月，奧克蘭海港發現一具以膠袋層層包裹的浮屍，警方確認為來自中國海南的70歲婦人王書來，並查出她是為了追隨「教主」劉凱瀟而遠赴新西蘭，並住進其家中。

現年38歲的劉凱瀟，2011年曾參加中國選秀節目《中國達人秀》，初賽即淘汰但獲得知名度。據指他在2017年移居新西蘭後，開始自封宗教領袖。

相關新聞：肯尼亞邪教信餓死上天堂 挖掘至少47具屍體 警拘捕涉案牧師

 

死者王書來。 新西蘭警方
死者王書來。 新西蘭警方

檢方指，信徒稱他為Lord（主）或Master（主人），其妻為Queen（王后），他的住所名為「The Ark」（方舟）。他會「教導」追隨者，又自己錄歌在網上宣傳，內容圍繞救恩、耶穌等。

與女信徒立「身體之約」

據當局估計，有至少37個家庭追隨劉凱瀟，本案女死者王書來屬於「第12號家庭」。她在2023年8月抵達新西蘭，住進劉凱瀟的「方舟」，同居者除了劉凱瀟夫婦𨒇有4名孩子、劉凱瀟父母，以及另外5名從中國來的女子。

劉凱瀟網上發表歌曲等傳教，抖音粉絲超過50萬。
劉凱瀟網上發表歌曲等傳教，抖音粉絲超過50萬。

警方在屋內搜出的日記、筆記與信件等，內容顯示這些信徒學習經文、照料兒童、種菜、做家務等，部份女性寫下「身體之約」，承諾向劉凱瀟奉獻身體與靈魂。

王書來抵達當地後，因年紀較大未能適應新生活，經常被指違反「家規」，例如跪姿不直、吃飯太慢、去廁所太久等，被要求「悔改」。2024年3月，王書來逃走不成功，遭膠紙封嘴、塞入行李箱，可能因此窒息而亡。

劉凱瀟夫婦在庭上否認綁架和非預謀殺人指控，主張檢方缺乏證據證明王書來的具體死因，但最終被判罪成。劉凱瀟母親被控綁架罪成，劉父則不當處置屍體罪成。

最Hit
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
6小時前
01:13
5遊客北海道自駕遭JR列車撞 消息：其中一名傷者為東九龍交通部警員
突發
3小時前
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
12小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
2026-07-17 17:10 HKT
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
15小時前
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
影視圈
5小時前
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
影視圈
4小時前
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-17 11:31 HKT
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
以為「每日執兩千」好好賺？大學生揸的士一年半果斷「斬纜」 爆背後暗湧：隨時影響一生前途！
生活百科
7小時前
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
重酬！ 急求在日港人代領漏低行李回港 網民憂暗藏恐怖「替死鬼」陷阱：重酬定重囚？｜Juicy叮
時事熱話
8小時前