《中國達人秀》劉凱瀟移居新西蘭邪教「教主」 涉殺女信徒棄屍罪成

曾參加《中國達人秀》的劉凱瀟（Kaixiao Liu）數年前移居新西蘭，由音樂人變身成宗教領袖，並與妻子肖蘭月（Lanyue Xiao，音譯）捲入一宗70歲女信徒死亡案。當局控其綁架、非預謀殺人、不當處置屍體、企圖妨礙司法公正等多項罪名成立，法院將於8月判刑。

70歲女信徒越洋赴同居

劉凱瀟當年在《中國達人秀》矇眼唱歌。

2024年3月，奧克蘭海港發現一具以膠袋層層包裹的浮屍，警方確認為來自中國海南的70歲婦人王書來，並查出她是為了追隨「教主」劉凱瀟而遠赴新西蘭，並住進其家中。

現年38歲的劉凱瀟，2011年曾參加中國選秀節目《中國達人秀》，初賽即淘汰但獲得知名度。據指他在2017年移居新西蘭後，開始自封宗教領袖。

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死者王書來。 新西蘭警方

檢方指，信徒稱他為Lord（主）或Master（主人），其妻為Queen（王后），他的住所名為「The Ark」（方舟）。他會「教導」追隨者，又自己錄歌在網上宣傳，內容圍繞救恩、耶穌等。

與女信徒立「身體之約」

據當局估計，有至少37個家庭追隨劉凱瀟，本案女死者王書來屬於「第12號家庭」。她在2023年8月抵達新西蘭，住進劉凱瀟的「方舟」，同居者除了劉凱瀟夫婦𨒇有4名孩子、劉凱瀟父母，以及另外5名從中國來的女子。

劉凱瀟網上發表歌曲等傳教，抖音粉絲超過50萬。

警方在屋內搜出的日記、筆記與信件等，內容顯示這些信徒學習經文、照料兒童、種菜、做家務等，部份女性寫下「身體之約」，承諾向劉凱瀟奉獻身體與靈魂。

王書來抵達當地後，因年紀較大未能適應新生活，經常被指違反「家規」，例如跪姿不直、吃飯太慢、去廁所太久等，被要求「悔改」。2024年3月，王書來逃走不成功，遭膠紙封嘴、塞入行李箱，可能因此窒息而亡。

劉凱瀟夫婦在庭上否認綁架和非預謀殺人指控，主張檢方缺乏證據證明王書來的具體死因，但最終被判罪成。劉凱瀟母親被控綁架罪成，劉父則不當處置屍體罪成。