意大利女童長髮吸入泳池排水孔 被扯入池底溺斃

意大利傳出泳池奪命意外，一名11歲女童隨家人前往海灘度假村旅遊，在游泳池戲水時，長髮意外捲入池底排水孔，強大的吸力將她整個人拖入水底。一旁泳客見狀嘗試救人，但因頭髮纏住，完全拉不動。女童被救出時已失去意識後，送院宣告不治。

據《鏡報》報道，這名11歲女童來自米蘭 ，15日與家人一同前往倫巴底大區（Lombardy）濱海小鎮塞斯特里萊萬特（Sestri Levante）德斯卡爾佐海濱長廊（Descalzo promenade）一處海灘度假村度假。

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嫌海灘太熱 室內玩水出事

由於海灘太熱，女童為了避暑，走入一個水深較淺的室內小型泳池玩耍。沒想到戲水時，頭髮意外靠近泳池的排水孔，被吸水管強大的拉力扯住，整個人被拖入水底。

目擊民眾見狀立刻一擁而上，試圖將女童拉出水面，但由於女童所有頭髮被牢牢吸入，怎麼排都扯不出。

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頭髮緊纏多人搶救拉不出

數分鐘後，救護人員趕抵現場，終於合力將受困女童從吸水閥中解脫，但此時女童早已失去意識。醫護人員當場施展心肺復甦術，但女童完全沒有任何反應，由醫療直升機載往熱那亞（Genoa）的加斯利尼兒童醫院（Gaslini Children's Hospital）加護病房，但搶救無效，最終仍身亡。

意大利媒體Sky TG24指出，警方正調查這宗悲劇是否涉及過失殺人，包括扣押泳池以釐清頭髮如何被捲入，同時對在場協助救人的目擊者問話，並對女童母親展開調查。