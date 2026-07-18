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世界盃2026｜中美合辦世界盃？ 特朗普笑稱恩芬天奴說可以這麼做

即時國際
更新時間：15:13 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-18 HKT

2026美加墨世界盃決賽即將於香港時間下周一（20日）凌晨上演。美國總統特朗普周五（17日）出席國際足協（FIFA）招待會時語出驚人，不但自爆曾親自致電FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求覆核美國隊球員的紅牌停賽決定，更提議美國應單獨再舉辦一屆世界盃，他還說恩芬天奴提議由中美兩國合辦未來的賽事。

自爆致電恩芬天奴為紅牌球員「求情」

據美國傳媒報道，美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）在7月2日對陣波斯尼亞的16強賽事中，因踩踏對手腳踝領紅牌被逐，按例面臨停賽。特朗普在會上笑言，本屆世界盃最難忘的時刻，便是他被迫致電恩芬天奴為巴洛根「求情」，要求讓該球員繼續作賽。

其後，FIFA破例宣布對巴洛根禁賽一場但「暫緩一年執行」。雖然美國隊最終仍以1比4落敗止步16強，但特朗普對覆核結果表示滿意，認為這「消除了爭議」。

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美國總統特朗普和國際足總主席恩芬天奴出席國際足協招待會。 路透社
美國總統特朗普和國際足總主席恩芬天奴出席國際足協招待會。 路透社

打趣指「中美合辦航程短」

此外，特朗普在講話中毫不客氣地將矛頭指向本屆合辦夥伴。他表示，美國應再次成為世界盃主辦國，但前提是要將墨西哥與加拿大排除在外。他聲稱當初是自己客氣地讓兩國加入，未來的方案應由美國獨攬，以「消解大家的部分憤怒與不滿」。

更引人注目的是，特朗普透露恩芬天奴提出一個破天荒的構思，建議未來可改由中國與美國共同合辦世界盃。特朗普打趣地嘲諷道：「這樣安排的話，賽事間隙的航程會『很短』，球員們一定會很喜歡。」

由於2030年及2034年世界盃主辦權已名花有主，外界預料上述「中美合辦」的言論僅屬政客與球壇巨頭之間的政治玩笑。

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