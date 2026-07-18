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加州44年懸案｜深山無名女屍證實是「失蹤富婆」 命案內情曝光

即時國際
更新時間：15:15 2026-07-18 HKT
發佈時間：15:15 2026-07-18 HKT

美國加州一樁44年懸案真相大白，一具無名女屍透過先進DNA鑑識技術，確認是身價高達2000萬美元的房地產投資人加斯頓（Thelma Gaston）。加斯頓於1981年失蹤，司法認定她被殺，疑兇早已入獄，但屍體一直下落不明。

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80歲富婆失蹤 疑凶早已入獄

1981年6月28日，80歲的加斯頓離奇失蹤，家門口留下一張紙條，宣稱她要外出照顧病貓，從此杳無音訊。

檢警調查發現，加斯頓生前擁有的一輛平治房車，停了在前伴侶、當時39歲的雷姆森（Lawrence Remsen）的家，雷姆森也曾偽造文件，試圖將加斯頓的財富轉移給自己，以及從銀行提取10萬美元。

檢方指控雷姆森為了謀奪遺產殺人，他在調查期間曾失蹤，同年9月試圖從德州過境墨西哥時被捕。他宣稱加斯頓是自然死亡，而他只是將遺體丟入海中。法官認定雷姆森謀財害命，判無期徒刑，但加斯頓的遺體始終下落不明。

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2年前重新化驗腐爛骸骨

加斯頓於6月底失縱，同年11月28日，河濱郡（Riverside County）「糖包山」（Sugarloaf Mountain）有民眾在撿柴火時發現淺墓中露出骸骨。當時骸骨已高度腐爛，警方曾展開大規模調查，但無法確認死者身分，死者長期被登記為「不明身份的謀殺案受害者」。

直到2024年11月，河濱郡警長法醫局獲得「失蹤與不明身份遺體補助金」（Missing and Unidentified Human Remains Grant），重新掘出遺骸送往德州法醫實驗室Othram接受「法醫級基因定序技術」，利用法醫遺傳譜系和牙科記錄對比身份，終於在今年5月確認遺骸屬於加斯頓。河濱郡警長法醫局表示：「這次身份確認，讓加斯頓女士重新擁有她的名字以及她自己的故事。」

雷姆森目前已83歲，仍在加州奇諾（Chino）男子監獄服刑，自2016年以來曾4次申請假釋被拒，下一場假釋聽證會預定於2028年7月舉行。

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