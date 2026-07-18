日本飛驒溫泉酒店爆食物中毒 74住客用餐後上吐下瀉

日本岐阜縣高山市飛驒高山溫泉的飛驒廣場酒店（Hida Hotel Plaza），周四（16日）有74名男女住客在享用和食套餐後出現腹瀉、嘔吐等症狀，當局判定為食物中毒事件。

腹瀉送醫 仍有9人住院

飛驒廣場酒店的和食套餐包含飛驒牛肉、星鰻壽司等料理，當天一共有182人用餐，詎料後續多人腹瀉送醫，不適者年齡介乎40歲至80歲，目前仍有9人住院，所幸並無生命危險。

位於高山市飛驒高山溫泉的飛驒廣場酒店。維基百科

涉和食套餐 廚房被勒令停業一周

岐阜縣事後勒令製作和食的廚房停業至22日為止，飛驒廣場酒店官網表示，他們在收到保健所的指示後已對事發廚房消毒、丟棄所有食材和原料、展開員工培訓並反省衛生管理系統，避免未來再度發生類似情況。