Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本飛驒溫泉酒店爆食物中毒 74住客用餐後上吐下瀉

即時國際
更新時間：14:48 2026-07-18 HKT
發佈時間：14:48 2026-07-18 HKT

日本岐阜縣高山市飛驒高山溫泉的飛驒廣場酒店（Hida Hotel Plaza），周四（16日）有74名男女住客在享用和食套餐後出現腹瀉、嘔吐等症狀，當局判定為食物中毒事件。

腹瀉送醫 仍有9人住院

飛驒廣場酒店的和食套餐包含飛驒牛肉、星鰻壽司等料理，當天一共有182人用餐，詎料後續多人腹瀉送醫，不適者年齡介乎40歲至80歲，目前仍有9人住院，所幸並無生命危險。

位於高山市飛驒高山溫泉的飛驒廣場酒店。維基百科
位於高山市飛驒高山溫泉的飛驒廣場酒店。維基百科

涉和食套餐 廚房被勒令停業一周

岐阜縣事後勒令製作和食的廚房停業至22日為止，飛驒廣場酒店官網表示，他們在收到保健所的指示後已對事發廚房消毒、丟棄所有食材和原料、展開員工培訓並反省衛生管理系統，避免未來再度發生類似情況。

最Hit
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
移英三年慘戴綠帽 顧家港男驚揭太太連環出軌 曖昧對象震碎三觀 妻堅決離婚背後藏「一殘酷原因」｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-17 11:31 HKT
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
豪花180萬翻新單位變爛尾 熟人介紹照中伏 名牌浴缸遭換平價貨 大律師：宜先循民事追討
家居裝修
9小時前
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
6小時前
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
4小時前
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
中銀長者客戶到滙豐、恒生ATM提款免收費 逾3000部機適用 料逾百萬客受惠
投資理財
22小時前
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流
影視圈
5小時前
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
2026-07-16 16:10 HKT
戴蘊慧萌爆孫女激罕曝光 拒當虎嫲逼學琴 盼身體健康見證Nara結婚：想抱埋曾孫
戴蘊慧萌爆孫女激罕曝光 拒當虎嫲逼學琴 盼身體健康見證Nara結婚：想抱埋曾孫
影視圈
6小時前
嘉例川之湯有小童浸溫泉失蹤。かれい川の湯
01:39
鹿兒島5歲童浸溫泉失蹤近1個月 終尋獲遺體 父母當場淚崩
即時國際
6小時前
美撤銷林定國等9人制裁 商務部讚不再延續涉港國家緊急狀態行政命令
01:24
美撤銷林定國等9人制裁 商務部讚不再延續涉港國家緊急狀態行政命令
大國外交
4小時前