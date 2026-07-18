黃仁勳招牌黑色皮褸拍賣 750萬成交遠超預期 附親筆簽名

輝達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳在公開場合穿過的一件招牌黑色皮褸，周五（17日）在紐約拍賣，以96萬美元（約750萬港元）成交，遠遠高於拍賣前預估的4萬至6萬美元，凸顯人工智能（AI）熱潮帶動科技人物紀念品身價水漲船高。

黃仁勳曾於2023年10月18日在台北出席鴻海科技日時穿著這件黑色皮褸，並在皮褸上留下親筆簽名。

皮褸上有黃仁勳親筆簽名。蘇富比官網

黃仁勳曾於2023年10月18日在台北出席鴻海科技日時穿著這件黑色皮褸。蘇富比官網

黑色皮褸成為黃仁勳標誌。法新社

黃仁勳也把黑皮褸當作自己的戰袍，幾乎每次公開露面都會穿著。路透社

原價4.9萬 成交價是估值16倍

蘇富比拍賣行表示，共有45位收藏家競投這件皮褸，經過65次叫價後，以96萬美元成交。這件Tom Ford黑色皮褸，原價6290美元（約4.9萬港元），成交價是6萬美元（約47萬港元）估值的16倍。

蘇富比現代收藏品主管瓦赫特（Brahm Wachter）形容這件皮褸為與人工智能時代最具代表性的人物之一緊密相關的物品，今次拍賣的反應超出了他們的最高預期。

45收藏家競投 出價65次

蘇富比發聲明表示，拍賣所得將捐給一項慈善倡議，以支持致力於創新的非營利組織Edge Institute。拍賣收益將用於獎學金、資助及駐點計畫。

就像蘋果創辦人喬布斯偏愛黑色高領毛衣，或是Meta創辦人朱克格的衣櫥裡永遠都是灰色T恤一樣，黃仁勳也把黑皮褸當作自己的戰袍，幾乎每次公開露面都會穿黑皮褸，包括他在2021年登上《時代》雜誌封面時也是。

黑皮褸成招牌戰袍

朱克伯格在2024年曾仿效職業運動員交換球衣的方式，與黃仁勳交換服裝。同年稍後，在一次電腦圖形大會的舞台上，黃仁勳將他當天穿著的一件皮褸送給了朱克伯格。朱克伯格當時笑說：「這件更值錢，因為是穿過的。」

而黃仁勳本人過去也多次幽默談論自己的穿著風格。他曾在2016年的Reddit答問中自稱是「穿皮褸的那個人」，2023年接受Podcast訪問時則透露，自己的服裝多由妻子與女兒協助挑選。

