日本奈良山區驚現母女雙屍 已婚男涉案被捕 疑與死者有不倫關係

日本三重縣伊賀市一對母女失蹤多天，周五（17日）在奈良市山區尋獲遺體，警方逮捕一名涉案已婚男子，懷疑他和其中一名死者有不倫關係。

三重縣警方透露，今年2月7日，一名44歲女子曾因遭受暴力事件向警方報案，但其後失去聯絡。到了4月，女子的20歲女兒就讀的大學發現她沒來上學也找不到人，接著到5月時，伊賀市政府通報母女下落不明。

死去的母女來自三重縣伊賀市。維基百科

44歲母與20歲女兒先後失蹤

三重縣警方對此立案偵查後，發覺奈良市已婚男子今北享宏涉嫌重大，連忙對其展開調查，從他口中隱約得知棄屍地點。

到周五，警方在奈良山區搜索，終於發現母女遺體，2人屍身皆用床單包裹，推測已死去多天，今北貴弘目前已承認了棄屍罪嫌。

今北貴弘是奈良市上班族，已婚的他和44歲死者疑有不倫關係。