美大使坐超級遊艇抵威尼斯 觸發反美示威 警民一度衝突

美國駐意大利大使費爾蒂塔（Tilman Fertitta）周五乘坐超級遊艇抵達威尼斯，觸發示威抗議。數百名示威者高喊反對美國在中東政策的口號，並試圖接近警員守衛的遊艇，期間爆發警民衝突。

費爾蒂塔這艘長達384呎的超級遊艇在意大利警方快艇和水上電單車護航下，駛入威尼斯航。這是費爾蒂塔為慶祝美國獨立250周年而進行的意大利海岸線巡迴行程中一站。

示威者群情激憤。路透社

示威者展示反美橫額。路透社

美國駐意大利大使費爾蒂塔坐遊艇到訪威尼斯，觸發示威抗議。美聯社

美國駐意大利大使費爾蒂塔的超級遊艇在威尼斯泊岸。美聯社

300人高喊美國滾蛋口號

約300人聚集抗議，遊行隊伍中舉著標語，例如「費爾蒂塔必須下台」、「讓美國滾蛋」、「威尼斯不應被利用」或「億萬富翁沒有容身之地」。示威者接近遊艇停泊的威尼斯歷史中心區域、七烈士海濱大道（Riva dei Sette Martiri）時，被警方阻止繼續前進，雙方一度發生衝突。

示威者也表達了對被佔領土上巴勒斯坦人民的支持，指責以色列在加沙犯下種族滅絕罪行。

示威者斥特朗普政策加劇中東衝突

示威者表示，費爾蒂塔是特朗普政策的代表，他們說這些政策正在加劇衝突，支持以色列在加沙的軍事行動，並推高全球經濟不穩定和物價。

反對派議員譴責這次巡航花費納稅人金錢，指出遊艇每次訪問都需要部署海軍、海岸警衛隊和警察以確保安全。

策劃今次示威的組織譴責費爾蒂塔傲慢，形容是「特朗普式政治的產物」。

美意領袖近期關係緊張

該組織表示，繼一年前美國億萬富翁貝索斯在威尼斯舉行高調婚禮後，費爾蒂塔的訪問對當地居民來說是一記新的「耳光」，其中一些人正面臨艱難維持生計的困境。

美國總統特朗普與意大利總理梅洛尼近期關係緊張，梅洛尼堅決否認特朗普關於她在最近的7國集團峰會上「懇求」與他合照的說法。而費爾蒂塔否認2人關係破裂的說法，並表示特朗普和梅洛尼有著牢固的私人關係。