鹿兒島5歲童浸溫泉失蹤近1個月 終尋獲遺體 父母當場淚崩

日本鹿兒島縣霧島市一處溫泉設施上月發生5歲男童失蹤案，搜救人員周五（17日）在事發溫泉會館下流約700米處，尋獲一具全身赤裸的男童遺體，特徵與失蹤男童高度吻合，警方認為就是失蹤男童。在現場現場焦急守候的男童父母接獲噩耗後，痛哭失聲。

失蹤男童田中嶺臣居於熊本縣八代市，他於6月21日與父親、母親及2歲弟弟一家4口，前往霧島市天降川旁的嘉例川之湯溫泉，在設有室內浴池及露天風呂的家庭湯屋浸溫泉。在父母先行起身離開浴室前往更衣室時，男童便頓時失去了蹤影，至今已3個多星期。

大批人員持續搜索。kurorimama/Threads

圖為案發溫泉其中1間湯屋。かれいがわの湯 IG

涉事溫泉位於鹿兒島縣霧島市。かれいがわの湯

家族湯屋離奇失蹤 搜索逾3星期

警方與消防員研判，男童可能是獨自離開浴室後走向河邊，隨後不幸被河水沖走，因此持續展開搜救。

在周五上午，當地警方與消防部門動員約70名搜救隊員，在溫泉設施周邊的川流展開全面搜救。上午9點19分左右，搜救隊在距離男童失蹤地點下流約700米處的天降川沿岸，發現一具被流木及碎石掩埋的男童遺體。警方表示，死者身上並未穿著衣服，身高約115厘米；由於遺體身高與失蹤男童大致吻合，研判就是該名男童。

父母焦急守候 等來噩耗

男童父母亦在現場焦急守候，男童父親在搜救前受訪時曾悲痛表示，希望盡快帶兒子回家，未料最終等來噩耗，男童母親更在遺體被發現後於現場痛哭失聲。目前當地警方正對遺體進行身分確認及死因調查。

參與搜救的人員表示，受到降雨影響，河川水量大增，增加搜索難度。