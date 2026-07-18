美軍連續第七晚空襲伊朗 霍爾木茲海峽兩油輪爆炸起火

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，美軍於美國東部時間17日下午3時對伊朗發動新一輪軍事打擊，為連續第七晚採取相關行動。美方稱，攻擊目標是「繼續削弱伊朗軍事能力」。

美軍摧毀伊斯蘭革命衛隊海上監視網絡

美軍表示，較早前已攻擊伊朗南部沿海地區，包括摧毀位於阿曼灣港口恰赫巴哈爾（Chabahar）的一座監視塔。美方指，該設施屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的海上監視網絡，多年來用於追蹤及鎖定途經霍爾木茲海峽的商業船隻。

美軍中央司令部公布，新一輪大規模行動持續約7小時40分鐘，美軍出動戰機、無人機及軍艦，發射精確制導武器，打擊數十個伊朗軍事目標，包括沿海監視及防空設施、軍事後勤基礎設施，以及海上作戰相關設施。

美軍襲伊橋樑至少釀7死

伊朗則指，美軍襲擊造成南部多座橋樑受損，至少7人在港口城市班達爾哈米爾（Bandar Khamir）的橋樑襲擊中死亡。伊朗媒體報道，伊朗中部城市亞茲德（Yazd）附近亦傳出遭「敵方」炮彈攻擊，但地方官員表示未造成人員傷亡。

伊朗革命衛隊表示，兩艘油輪在通過霍爾木茲海峽以南一條「布雷航道」後發生爆炸並起火。路透社

伊朗革命衛隊表示，兩艘油輪在通過霍爾木茲海峽以南一條「布雷航道」後發生爆炸並起火。伊朗國營電視台引述革命衛隊聲明稱，在美國「侵略」停止前，地區將無法出口化肥，甚至「一滴石油及天然氣」也無法輸出。伊朗半官方媒體亦報道，美國海軍陸戰隊早前在霍爾木茲海峽附近登上一艘油輪，而也門外海另有武裝人員登船並扣押一艘船隻，引發外界對紅海另一條重要能源航道安全的憂慮。

科威特發電及海水淡化設施遭伊朗攻擊

伊朗同時向多個駐有美軍基地的海灣國家發動反擊，包括科威特、卡塔爾及巴林。科威特當局表示，一座發電及海水淡化設施遭伊朗攻擊，造成設備損毀、火警及多個發電單元停止運作。科威特高度依賴海水淡化供應飲用水，當局正評估損毀情況並加緊修復。

伊朗亦聲稱攻擊巴林境內美軍無人機基地，並以彈道導彈及無人機摧毀巴林主要人工智能中心；伊朗海軍則表示，向印度洋北部一艘美方目標發射岸基反艦巡航導彈，迫使對方離開射程範圍。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對局勢升級表示關注，特別憂慮「伊朗及區內其他地方的民用基礎設施遭受攻擊」。他呼籲各方避免進一步升級衝突。