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墨西哥恰帕斯外海7.3級地震 多國有震感 美國發出海嘯警報後解除

即時國際
更新時間：23:36 2026-07-17 HKT
發佈時間：23:36 2026-07-17 HKT

墨西哥南部恰帕斯州（Chiapas）外海周五（17日）發生黎克特制7.3級地震，強烈震動遠至危地馬拉及薩爾瓦多，多地居民走到街上避險。目前當局未接獲傷亡或重大損毀報告。美國海嘯預警中心一度發出海嘯警報，其後解除。

美國地質調查局（USGS）表示，地震發生於墨西哥恰帕斯州馬德羅港（Puerto Madero）附近海域，震源深度約15.2公里。美國地質調查局其後修正早前公布的數據，將地震規模由7.4級調整至7.3級，震源深度亦由10公里修正為15.2公里。

地震發生後，美國海嘯預警系統一度表示，震央300公里範圍內的沿海地區可能出現危險海嘯波，並對墨西哥及危地馬拉太平洋沿岸地區發布海嘯警報。美國海嘯預警中心指出，部分墨西哥及危地馬拉沿岸地區海面可能一度升高至高於正常潮位0.3米至1米。不過，當局其後表示海嘯威脅已經解除。

墨西哥海軍部長莫拉萊斯（Raymundo Morales）表示，預計海嘯影響有限，海水水位升幅不會超過半米，但仍呼籲民眾暫時遠離海灘。地震後，墨西哥、危地馬拉及薩爾瓦多亦錄得多次餘震，其中部分餘震達5至6級。

墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，政府已啟動緊急應變程序，但恰帕斯州及鄰近的塔巴斯科州（Tabasco）暫未發現異常情況。危地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）亦表示，當地沒有傳出死亡個案。

在危地馬拉首都危地馬拉城（Guatemala City），地震令多幢建築物搖晃，不少居民及辦公室職員受驚走到街上避難。當地傳媒亦播出政府大樓啟動安全程序、安排人員撤離的畫面。

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