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貝安德當選工黨黨魁周一接任首相 誓言團結工黨給人民希望

即時國際
更新時間：19:28 2026-07-17 HKT
發佈時間：19:28 2026-07-17 HKT

綽號「北方之王」的貝安德（Andy Burnham）周五正式成為英國執政黨工黨黨魁，預料周一正式接任首相一職，將成為英國10年來第7位首相。他在確認成為黨魁後隨即發表演說。

唯一候選人直接當選

英國工黨周五舉行特別會議，確認貝安德是唯一達到黨魁參選門檻的候選人，因此無需進入黨員投票環節，直接當選。貝安德隨即發表演說，表示工黨團結一致，他會「將這份團結的力量，獻給那些等待政治賦予希望已久的人民與地區」。

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貝安德在一片歡呼聲與掌聲中成為工黨新黨魁。 路透社
貝安德在一片歡呼聲與掌聲中成為工黨新黨魁。 路透社

貝安德贏得了全場熱烈的起立鼓掌，他激動地說：「多麼激動人心的時刻！」並補充道：「我已經準備好了。」他在感謝即將卸任的施紀賢後，隨即闡述施政展望。

他承諾結束黨內派系鬥爭，打造「一個工黨團隊」，並將成為「北方、南方、東方、西方、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的領袖」。他誓言要團結全國人民，為共同的目標而努力。

冀團結工黨 賦予人民希望

由於目前工黨在議會下院佔多數，英國無需就首相更替舉行全國大選。英國傳媒報道，預計施紀賢將於下周一（20日）正式辭任首相，國王查理斯三世隨後將邀請貝安德組建新政府。

現年56歲的貝安德曾任英國文化大臣、衛生大臣等職，2017年至今年6月擔任大曼徹斯特市長。今年6月，他在馬克菲爾德選區補選中獲勝，重返議會下院，為接任首相鋪路。

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