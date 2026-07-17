烏干達遊學團巴士失控撞大石翻車 20學生與學校創辦人罹難

烏干達東部發生嚴重車禍，一輛載有遊學旅行團的巴士在山路上失控撞石，車上至少20名學生和1名成年人死亡。這是該國近年來最嚴重的兒童交通事故之一。

當地官員指出，初步調查顯示，巴士在切克瓦蒂特山（Chekwatit Hill）路段發生機械故障，之後失控偏離道路，最後撞上路邊一塊大石頭後翻車。

事發於當地晚上8時許，車上載有恩德傑國王大衛小學（King David Junior School）的師生，據報他們剛結束遊學之旅，曾遊覽旅遊熱點錫皮瀑布（Sipi Falls）。

學校創辦人不幸罹難

地方政府部長巴魯加哈拉（Balaam Ateenyi Barugahara）在現場透過X平台發布消息稱：「令人悲痛的是，20名兒童和1名成人不幸離世，這名成年人恰好是創始人兼董事塞卡德（Tadeo Ssekade）。」

目擊者分享的影片顯示，巴士損毀嚴重，當地居民紛紛上前救助受傷的兒童。