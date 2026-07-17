富士山登頂｜日本99歲阿婆受傷堅持繼續爬 最終體力難支報警獲救送院

日本一名99歲婦人挑戰富士山登頂，不慎跌倒後仍試圖繼續挑戰，結果動彈不得，周五在元祖7合目附近報警求助，由縣警山岳救援隊救出。

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元祖7合目附近的風景。 X

元祖7合目附近的風景。 X

元祖7合目附近的風景。 X

綜合日媒報道，這名99歲婦人來自福島縣磐城市，據悉有豐富的登山經驗，幾乎每年都會去富士山。她預留了充裕的時間，準備花數天時間慢慢爬，但15日不慎跌倒，導致腰部與臀部受傷，無法行走。

她嘗試在登山小屋休息，可惜沒有康復，17日仍想挑戰登頂時，發覺走不下去，由同行友人在7合目附近報警求助。 救援隊用擔架將她抬到5合目，由救護車送院。

警方提醒登山者根據自己的經驗和體力做計劃，「如果你對天氣或身體狀況感到不安，不要太勉強自己，請下山吧。」