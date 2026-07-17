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能量飲品︱英格蘭明年4月起禁向16歲以下人士出售 憂過量咖啡因損睡眠注意力

即時國際
更新時間：16:48 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:48 2026-07-17 HKT

英國政府周四（16日）宣布，將從明年4月起，在英格蘭禁止向16歲以下未成年人出售高咖啡因能量飲料，以保護兒童的健康。

一罐能量飲料等於2杯咖啡

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禁令涵蓋每公升含超過150毫克咖啡因的能量飲料，適用於商店、自動販賣機和網售。紅牛（Red Bull）、魔爪（Monster）、Relentless和Prime等飲料將受到限制。一些知名品牌的能量飲料，所含咖啡因比2杯咖啡或4罐可樂還要多。低咖啡因軟性飲料，如健怡可樂，茶和咖啡等則不受影響。

●能量飲品大多含高糖分。 資料圖片
●能量飲品大多含高糖分。 資料圖片

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官員表示，英格蘭每天約有10萬名兒童飲用此類飲料。過量攝取咖啡因會導致心跳加速、心律不整和癲癇發作，一些因過量攝取咖啡因而死亡的案例也偶有傳出。

每日有10萬兒童喝能量飲品

紅牛含高量咖啡因。 路透社
紅牛含高量咖啡因。 路透社

英國營養師協會指出，含糖的含咖啡因飲料也會導致肥胖和牙齒損傷。新規旨在降低兒童肥胖率，並預防睡眠失調、焦慮加劇、注意力不集中以及學業成績下降等問題。

相關禁令有待議會批准，將由地方當局執行，違反規定的企業可能面臨最高2500英鎊（約2.64萬港元）的罰款。北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯也在考慮實施禁令。

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