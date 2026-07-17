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日本初中生涉以不明噴霧襲擊同學被捕 釀23人喉嚨皮膚刺痛

即時國際
更新時間：16:09 2026-07-17 HKT
發佈時間：16:09 2026-07-17 HKT

日本大阪府貝塚市一間中學17日上午發生攻擊事件，有人在課室噴灑不明噴霧，23人報稱喉嚨及皮膚疼痛。警方指疑犯是一名在校生，似乎因學生發生衝突引起，涉事男生已被捕。

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或因起衝突引起襲擊

事發於貝塚市立第三中學校，當局於上午10時40分接報，指「不明人士以噴霧攻擊，有人受傷」。消防到場確認，約23人受傷，出現喉嚨與皮膚疼痛等症狀，部分人送院，所幸傷勢不嚴重，皆無生命危險。

一名學生表示，今天是學期最後一天，課堂快要結束：「我們本來應該去參加社團活動，但廣播通知我們回家。大家都嚇壞了。」這名學生沒受傷，但他說：「想到自己也可能成為目標，就覺得很可怕。」

警方表示，噴灑不明物質事件似乎發生在一個中二班級的課室，疑犯是該校一名約14、15歲的男學生，在校園外被捕。

市教育委員會表示，學生之間似乎發生了一些衝突，警方列為傷害事件進行詳細調查。

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