中國遊客北海道自駕遊 闖平交道撞JR富良野列車 5人受傷送院

日本北海道上富良野町發生一宗涉及中國遊客自駕遊的車禍，一輛由中國遊客駕駛的租賃車，突然闖越平交道並停在路軌上，隨後遭疾駛而來的JR富良野線列車撞上，車上5人受傷送院。受到這宗事故影響，該路段列車停駛超過3小時，約有300名旅客行程受到延誤。

事發於當地時間周四（16日）下午5時30分左右，該輛供外國遊客自駕使用的租賃車，駛經JR富良野線的上富良野站與美馬牛站之間的一處平交道時，因不明原因直接停在路軌正中央。當時一列JR富良野線的區間車正依行駛路線前進，緊接著便撞到租賃車，發出巨大聲響，車身當場受損。

事故涉及JR富良野線列車。JR北海道

自駕遊停路軌中央 遭列車撞上

涉事車輛內共有5名中國遊客，包括2名男性及3名女性，年齡介乎10多歲至50多歲，為家人及朋友同行，是從中國來到北海道觀光旅遊，事發後全數送院治療，所幸傷勢均不嚴重。

至於JR列車上的63名乘客以及乘務人員，在事故中則未受到任何傷害，虛驚一場。

富良野線部分路段停駛逾3小時

受到事故影響，JR富良野線部分路段被迫暫停行駛超過3個小時，導致約300名旅客的行程受到衝擊。目前警方正針對該輛轎車當時為何會停留在平交道內的原因，展開進一步的詳細調查。