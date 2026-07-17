佛州迪士尼｜54歲男遊客玩「小小世界」心臟驟停死亡

美國佛州奧蘭多迪士尼樂園傳出死亡事故，一名54歲男性遊客在魔法王國「小小世界」（It's a Small World）船型遊樂設施上心臟驟停，送院後不治。事發至今已近3個月，消息直到佛州農業暨消費者服務部（Department of Agriculture & Consumer Services）本周公布第二季主題樂園事故報告才曝光。

政府報告揭遊樂設施事故

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《紐約郵報》報道，報告指出事發於4月24日，該名男子本身患心臟既有疾病，玩「小小世界」時突然心臟驟停。園區人員隨即將他送往當地醫院急救，但最終宣告不治。園方截至目前未就此事發表評論。

「小小世界」是佛州迪士尼世界1971年開幕首日即登場的元老級設施，乘客坐上船型設施，欣賞穿起著各國傳統服裝唱歌的人偶，遊玩時間約10分鐘，全程無急衝或驚嚇設計，一向被視為老少咸宜的溫和遊樂設施。

「星際異攻隊：宇宙倒帶」室內旋轉過山車。 Disney World

同一份報告還揭露其他意外事件，包括一名75歲女性搭乘太空山過山車，在下車後跌倒撞頭；另有一名74歲男性乘坐「星際異攻隊：宇宙倒帶」室內旋轉過山車後嘔吐不適。

佛州當局要求各大主題樂園須通報遊客在設施上出現健康問題且住院逾24小時的事件，季度報告是外界少數得以了解相關狀況的渠道。外界估計，佛州迪士尼開業至今已累計約70名遊客在園區內死亡，多與既有疾病或自然因素有關。