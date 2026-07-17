印度節慶爆人踩人 至少2死逾100人受傷

印度東部普里市一年一度的賈格納乘車節（Jagannath Rath Yatra）活動上發生人踩人事故，造成至少2人死亡，100多人受傷。

事發時，數以千計的信徒湧入奧里薩邦的賈格納神廟，參加一年一度的賈格納乘車節。這是印度規模最大、最受崇敬的節慶之一，去年也曾發生推擠事故，造成3人死亡。

當時民眾正在進行慶祝活動，為給一輛救護車讓路，現場發生大規模推擠。美聯社

大批民眾參加賈格納乘車節。美聯社

現場人潮擠擁。美聯社

數千人參與節慶 為救護車讓路致推擠

事發於神廟前方道路，當時民眾正在進行慶祝活動，為給一輛救護車讓路，現場發生大規模推擠，造成大批民眾受傷，其中2人因傷勢過重死亡。

活動現場一名警官表示，100多人因呼吸困難而被送往醫院。大部分傷者已脫離危險，仍有部分傷者傷勢嚴重。

奧里薩邦警方在社交平台X表示，救援人員為信徒提供急救與氧氣。

去年大壺節人踩人至少39死

在印度，安全規範經常被忽視，大型集會經常發生群眾推擠事故。去年1月，北方邦大壺節（Maha Kumbh）發生人踩人事故，造成至少39人死亡。



今年3月，比哈爾邦一場集會亦發生踩踏事件，至少8人死亡。

