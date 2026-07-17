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伊朗局勢︱革命衛隊稱突襲美軍指揮中心 擊毀直升機雷達致大量傷亡

即時國際
更新時間：13:34 2026-07-17 HKT
發佈時間：13:34 2026-07-17 HKT

美伊局勢再度升級。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）今日（17日）宣稱，已對美軍位於敘利亞南部坦夫（Al-Tanf）地區的特種作戰指揮中心發動突襲，並聲稱造成大量美軍士兵死亡。

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伊朗稱美國侵略持續就不會出口能源

綜合多家外媒引述伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，革命衛隊在聲明中表示，此次行動除了造成美軍人員傷亡外，還摧毀了美軍一套雷達系統及數架特種作戰直升機。

革命衛隊強調，此次突襲旨在報復美軍在「納斯爾行動2」（Operation Nasr 2）中所發動的第11波空襲。革命衛隊同時發出警告，重申霍爾木茲海峽的完全控制權仍在伊朗手中；並表示只要美國持續進行侵略行為，該地區將不會出口任何石油或天然氣。

伊朗南部阿巴斯港海軍基地周日遭美軍三艘水面無人艇襲擊，發生劇烈爆炸。 右圖顯示其中一艘自殺式無人艇逼近基地。
伊朗南部阿巴斯港海軍基地周日遭美軍三艘水面無人艇襲擊，發生劇烈爆炸。 右圖顯示其中一艘自殺式無人艇逼近基地。
美軍恢復對伊朗海上封鎖　伊朗多地傳爆炸聲　伊媒：霍爾木茲海峽發生交火。法新社
美軍恢復對伊朗海上封鎖　伊朗多地傳爆炸聲　伊媒：霍爾木茲海峽發生交火。法新社

目前，美軍持續對伊朗發動軍事打擊並實施海上封鎖，近日更擊停了一艘企圖駛往伊朗港口的運油輪。對此，特朗普明示，不會為伊朗重返談判桌設定任何時間期限死線。

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