加拿大山火 | 濃煙攻美國多州 空氣污染達危險程度

加拿大山火產生的大量煙霧南移湧入美國，導致美國中西部和東北部地區超過1.15億人口遭受不利健康的空氣質量威脅，促使官方發出警告，呼籲居民應盡可能留在室內，這種情況或持續至周五（17日）。

在家中就聞到煙味

美國空氣質量監測網站www.airnow.gov數據顯示，伊利諾伊州芝加哥市空氣中有害健康的細顆粒物（PM2.5）指數升至489，密歇根州底特律污染指數更達到600，為美國環境保護署（EPA）認定的「危險」等級2倍。這2州一些地區的居民稱在家中就能聞到煙味。

紐約都會區遭遇危險空氣污染，自由神像遭煙霧籠罩。美聯社

底特律白茫茫一片。法新社

受山火影響，多倫多天空籠罩著霧霾。新華社

明尼蘇達州、俄亥俄州北部以及安大略省一帶的濃煙已達危險程度，包括明尼阿波利斯、密爾沃基和多倫多等主要城市空氣品質也達到危險等級。從明尼蘇達州一路向南延伸至馬里蘭州，共有10個州通報至少有部分地區的空氣品質達到「不健康」等級。

明州取消戶外表演

由於空氣質素惡化，明尼蘇達州周四取消多場戶外表演、展覽及其他活動。

在紐約，天空籠罩著橘色霧霾，空氣中瀰漫刺鼻氣味，地方官員呼籲居民減少戶外活動時間，並提醒老年人、孕婦，以及患有心臟病、肺部疾病等其他高風險族群留在室內。

正值世界盃決賽倒數

紐約都會區遭遇危險空氣污染之際，正值世界盃決賽倒數。決賽將於19日在鄰近的新澤西州舉行，預計將有超過8萬名球迷到場觀賽。

美國國家氣象局已針對受影響地區發出空氣質量警報，預計中西部、東北部地區的煙霧瀰漫狀況持續至周四晚或周五。