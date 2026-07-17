SpaceX | 部分引擎未能啟動 星艦第13次試飛自動中止

美國太空探索技術公司SpaceX重型運載火箭最新版本星艦V3（Starship V3），原計劃周四（16日）從德州南部發射基地升空，進行第13次試飛，卻在發射前不到1秒觸發自動中止程序，任務被迫延後。

SpaceX行政總裁馬斯克隨後在社交平台X上表示，星艦V3部分引擎未能啟動，觸發了自動發射中止程序，SpaceX已開始卸除推進劑，可能在幾天後再次嘗試發射。

星艦第13次試飛自動中止。美聯社

星艦第13次試飛任務被迫延後。美聯社

火箭引擎已點火 發射程序突中止

馬斯克之後又補充，為了確保飛行順利，將拆下並更換2具猛禽引擎，最可能的發射時間落在下周初。

直播畫面顯示，星艦原定於美國中部時間周四下午5時45分（香港時間周五早上6時45分）發射升空，當時火箭引擎已經點火，但部分引擎未能順利啟動，在倒數計時至0秒時，發射程序中止。隨後，該公司宣布當天的試飛任務取消。

原計畫部署20枚星鏈衛星

今次試飛計劃繼續驗證新一代星艦系統的性能，並首次部署20顆新一代星鏈衛星，原本計畫在約1小時飛行期間釋放。今年5月，新一代星艦系統在第12次試飛中首次亮相。

NASA目前正寄望星艦在未來幾年內，協助將太空人送上月球，SpaceX也面臨壓力，必須讓星艦趕上明年一項關鍵NASA測試飛行，為下一次登月任務鋪路。