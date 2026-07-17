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特朗普指華干預2020年大選 竊取2.2億選民資料 中國駐美使館否認

即時國際
更新時間：11:11 2026-07-17 HKT
發佈時間：11:11 2026-07-17 HKT

美國總統特朗普在周四晚（16日）發表全國電視講話，指控中國中國干預2020年總統大選，自當年大選周期開始，發動史上最大規模的選舉數據干擾行動，非法獲取2.2億份美國選民資料。中國駐美大使館發言人否認指控，強調北京從未干預美國大選。

外媒較早前已報道，白宮正考慮利用這場全國電視講話披露與中國是否有意圖或能力干預2020年美國大選相關的敏感情報，而特朗普一直聲稱那場大選遭到竊取。

中方否認特朗普指控，指從未干預美國大選。法新社
中方否認特朗普指控，指從未干預美國大選。法新社
特朗普在全國講話中重提2020年大選遭到竊取的陰謀論。法新社
特朗普在全國講話中重提2020年大選遭到竊取的陰謀論。法新社
白宮東廳轉播特朗普全國電視講話。法新社
白宮東廳轉播特朗普全國電視講話。法新社
特朗普發表全國電視講話，針對2020年大選舞弊陰謀論。法新社
特朗普發表全國電視講話，針對2020年大選舞弊陰謀論。法新社

指美投票系統現驚人漏洞

特朗普在白宮演說時表示，他正在解密大量情報資料，這些資料顯示，包括中國非法取得2.2億份美國選民檔案。他又指美國投票系統出現「令人震驚的漏洞」，聲稱「我們再也無法觀看被竊取的選舉」，指的是他2020年總統大選敗給民主黨對手拜登的情景。

他指出，這場資料外洩事件是一場前所未有的選舉安全噩夢。他說：「「從2020年選舉周期開始，中國進行了被認為是史上最大規模的選舉數據干擾。」

稱4州逾25萬非公民登記為選民

特朗普還聲稱，有超過25萬名非美國公民在4個州登記為選民。

中國駐美大使館發言人則表示，北京過去從未、將來也絕不會干預美國總統大選。

路透社報道，2021年一份美國情報界非機密評估報告發現，沒有任何跡象顯示有外國行為試圖或成功竊取2020年總統選舉的任何資料，包括選民登記、選票、點票或最終選舉結果。

點名ABC及NBC參與選舉陰謀

特朗普又點名美國廣播公司（ABC）和全國廣播公司（NBC）新聞網，指他們和其他媒體參與一場選舉陰謀，呼籲撤銷他們的牌照。特朗普說：「他們和媒體中的其他人都是陰謀的一部分。這種詐騙應該會吊銷他們的執照，他們免費使用我們價值數十億美元的公共廣播頻道，半毛錢都沒付。」

在特朗普發表全國講話前，美國3大電視網中已有2家決定，不在其主要平台上播出特朗普講話。

專家指出，依據美國憲法第一修正案，電視網有廣泛權利決定播出哪些內容。然而從歷史上看，廣電業者大多會轉播這類演說，因為這些內容具有重大公眾利益。

2大電視網拒在主頻道播出特朗普講話

美國廣播公司新聞網發言人表示，ABC將透過串流平台ABC News Live及ABC News Radio轉播特朗普的演說，但不會在無線電視頻道播出。

根據知情人士透露，全國廣播公司新聞網計劃透過旗下免費串流服務NBC News NOW轉播總統演說，但不會在主要無線電視頻道播出。

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