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白宮內幕交易 | 下注特朗普演說獲利逾78萬 御用提詞員遭白宮停職

即時國際
更新時間：10:21 2026-07-17 HKT
發佈時間：10:21 2026-07-17 HKT

美國總統特朗普一名提詞機操作員，涉嫌在預測市場平台Kalshi上就特朗普發言的特定字詞提前下注，獲利逾10萬美元（78萬港元），已遭白宮停職。

這名叫佩雷斯（Gabriel Perez）的提詞機操作員，自2016年總統競選以來一直負責特朗普發言的提詞器工作。目前，商品期貨交易委員會（CFTC）正在調查此事。

佩雷斯自2016年總統競選以來一直負責特朗普發言的提詞機工作。路透社
佩雷斯自2016年總統競選以來一直負責特朗普發言的提詞機工作。路透社
特朗普部分發言會用提詞機。法新社
特朗普部分發言會用提詞機。法新社
特朗普對事件表示遺憾。美聯社
特朗普對事件表示遺憾。美聯社

大部分獲利遭凍結

剛休完產假回到白宮的新聞祕書萊維特在新聞發布會上表示，該提詞器操作員正在接受調查，他已被停職，不會參與周四晚總統向全國發表講話時的提詞器操作工作。

萊維特透露，特朗普已知曉此事，他認為這事令人遺憾，簡直是恥辱。

市場平台發現可疑交易

Kalshi表示，因分析師察覺到異常狀況，已向商品期貨交易委員會通報與特朗普演說相關的可疑交易活動。

Kalshi執法主管迪諾特（Robert DeNault）發聲明表示：「我們的監控團隊在平台展開調查後立即標記這些交易，並將相關情況轉交給商品期貨交易委員會。」

Kalshi指，這名提詞機作員獲利超過10萬美元，在被提領前就已遭平台凍結，而他目前正就和解事宜進行談判。

在預測市場平台，用戶可以對公開演講中可能出現的短語和特定詞語進行投注。 

下注國情咨文及另外逾10場演說

商品期貨交易委員會調查人員發現，佩雷斯涉嫌在Kalshi就特朗普2月國情咨文演說及另外10多場演說下注，包括12月的黃金時間演說、1月在瑞士達沃斯世界經濟論壇的講話，以及3月特朗普在榮譽勳章頒獎典禮上的致辭。3月稍後，白宮發布內部備忘錄，警告職員不得利用非公開資訊在預測市場下注。

消息人士指，在特朗普所有幕僚中，佩雷斯通常是幾乎所有總統預先準備好的講稿的最後把關者，且經常親自接收特朗普的最後一刻修改。他此前曾因2021年1月6日國會山莊襲擊事件前特朗普講稿的修改，而受到國會和聯邦調查人員的審查。

特朗普脫稿時 中途退出賭注

消息人士又說，在某些情況下，當特朗普跳過包含佩雷斯曾下注會提及詞語的講稿部分時，調查人員發現佩雷斯會在演說中途退出某些賭注。

據知情人士透露，佩雷斯在近幾個月接受監管機構問話時承認了部分交易。

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