Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男子深夜開車驚見後座女屍同行  車鎖故障無鎖疑避雨病發亡

即時國際
更新時間：09:34 2026-07-17 HKT
發佈時間：09:34 2026-07-17 HKT

泰國發生一宗令人毛骨悚然的離奇事件。一名男子深夜開車抵達目的地後，驚覺後座竟然躺著一具身份不明的女屍，在完全不知情的情況下，一路上與死者「同車共乘」。他透露，自己是在伸手拿副駕駛座上的包包時，突然感覺有東西碰到他的背部，一轉頭才發現是一隻女性的腳，大感震驚並隨即報警。

死者無表面傷痕 死亡僅數小時

外媒報道指，該名61歲的男子猜納辛（Chanasin），在當地市場經營肉攤生意。事發前一天收攤之後，他如常開車返回住處，但由於車輛的門鎖系統發生故障，因此車輛當時並未上鎖，不料竟為這宗離奇事件埋下伏線。

隔天一早，猜納辛開車前往市場準備營業，途中一直未有察覺車內有任何異狀。就在車輛快要抵達目的地前，他伸手去拿副駕駛座上的袋子，突然感覺背後好像有異物碰到了他的背部。猜納辛轉頭一看，赫然發現疑似是人類的腳部。他隨即打開車內燈查看，這才驚恐地確認後座正躺著一具女屍，嚇得他立刻打電話報警求助。

警方接獲報案後，不敢掉以輕心，立刻聯同法醫及相關辦案人員趕到現場調查。人員在涉事車輛的後座，發現一名年約六十至七十歲的女性死者，其身上並無攜帶任何身份證明文件。調查人員表示，女性死者當時倚靠著後座的椅背，經初步檢視後，未有發現明顯的外傷或遭受攻擊的跡象。警方根據屍體狀況研判，她當時死亡時間已有數個小時。

現場消息指出，車主猜納辛明顯受到極大驚嚇。猜納辛向警方堅稱，自己從未見過該名女子，亦全盤否認與其死亡有任何關聯。

為何車上會無故出現一具女屍呢？他根據自身車鎖壞掉的情況推測，該名女子可能是為了躲雨或休息，趁車輛停放於屋外期間、車門未有上鎖時，自行打開車門進入車內後座，懷疑她最終可能死於潛在的突發疾病。

目前，警方已把該具女屍送往法醫研究所進行詳細的驗屍，同時在車內採集包括指紋在內的相關跡證，以協助確認死者的真實身份，並進一步釐清整宗離奇案發經過。

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
18小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
38分鐘前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
17小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
3小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
15小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
16小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
20小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
2小時前
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
影視圈
13小時前