男子深夜開車驚見後座女屍同行  車鎖故障無鎖疑避雨病發亡

泰國發生一宗令人毛骨悚然的離奇事件。一名男子深夜開車抵達目的地後，驚覺後座竟然躺著一具身份不明的女屍，在完全不知情的情況下，一路上與死者「同車共乘」。他透露，自己是在伸手拿副駕駛座上的包包時，突然感覺有東西碰到他的背部，一轉頭才發現是一隻女性的腳，大感震驚並隨即報警。

死者無表面傷痕 死亡僅數小時

外媒報道指，該名61歲的男子猜納辛（Chanasin），在當地市場經營肉攤生意。事發前一天收攤之後，他如常開車返回住處，但由於車輛的門鎖系統發生故障，因此車輛當時並未上鎖，不料竟為這宗離奇事件埋下伏線。

隔天一早，猜納辛開車前往市場準備營業，途中一直未有察覺車內有任何異狀。就在車輛快要抵達目的地前，他伸手去拿副駕駛座上的袋子，突然感覺背後好像有異物碰到了他的背部。猜納辛轉頭一看，赫然發現疑似是人類的腳部。他隨即打開車內燈查看，這才驚恐地確認後座正躺著一具女屍，嚇得他立刻打電話報警求助。

警方接獲報案後，不敢掉以輕心，立刻聯同法醫及相關辦案人員趕到現場調查。人員在涉事車輛的後座，發現一名年約六十至七十歲的女性死者，其身上並無攜帶任何身份證明文件。調查人員表示，女性死者當時倚靠著後座的椅背，經初步檢視後，未有發現明顯的外傷或遭受攻擊的跡象。警方根據屍體狀況研判，她當時死亡時間已有數個小時。

現場消息指出，車主猜納辛明顯受到極大驚嚇。猜納辛向警方堅稱，自己從未見過該名女子，亦全盤否認與其死亡有任何關聯。

為何車上會無故出現一具女屍呢？他根據自身車鎖壞掉的情況推測，該名女子可能是為了躲雨或休息，趁車輛停放於屋外期間、車門未有上鎖時，自行打開車門進入車內後座，懷疑她最終可能死於潛在的突發疾病。

目前，警方已把該具女屍送往法醫研究所進行詳細的驗屍，同時在車內採集包括指紋在內的相關跡證，以協助確認死者的真實身份，並進一步釐清整宗離奇案發經過。