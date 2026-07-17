Truth Social推付費服務 可最快取得特朗普貼文 搶佔市場先機

特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）周四宣布推出一項推出一項名為Truth API的付費服務，讓社交平台Truth Social的付費客戶能以最快速度看到特朗普的貼文。新服務預計8月正式上線，目前已有客戶預先簽約，但收費標準尚未公布。

由於特朗普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動，這項服務料受金融業界關注，等於將美國總統的市場影響力商品化，讓付費客戶最快取得資訊，搶佔交易先機。

特朗普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動。路透社

特朗普媒體將出售更快取得總統貼文的資訊，令Truth Social成商機。路透社

媒體一直關注特朗普在Truth Social的貼文。路透社

毫秒間取得貼文資訊 8月上線

這項Truth API的服務，標榜能提供最高權限Truth Social帳號的即時貼文存取，其中包括擁有1290萬名追蹤者的特朗普帳號，提供10個最具影響力帳戶的貼文，速度快過平台一般推送通知，能在毫秒間提供，是專為那些最易受訊息延遲成本影響的機構、例如算法交易公司設計。付費客戶將能在貼文對外公開前幾毫秒，率先取得發文內容。

特朗普媒體與科技集團表示，以往追蹤Truth Social貼文的公司只能仰賴人工監控，新服務補足了即時存取的需求。此舉是該公司將自有資產套現策略的一環。

特朗普頻繁透過Truth Social談論伊朗戰事、美國股市等議題，他的發文常被演算法交易系統即時解讀，帶動全球金融市場劇烈震盪，短時間內就可能讓資產市值增加或蒸發數十億美元。

民主黨參議員批評讓華爾街交易員致富

對高頻交易商而言，速度就是競爭力。這類公司每天執行數萬筆交易，每年投入數百萬美元建置高速網絡、購買即時數據，只為比競爭對手快上幾微秒甚至更短的時間，因此即使僅提前幾毫秒取得特朗普貼文，也可能帶來交易優勢。

民主黨參議員懷登（Ron Wyden）批評，認為販售總統的言論管道，是在讓華爾街交易員致富。

