Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Truth Social推付費服務 可最快取得特朗普貼文 搶佔市場先機

即時國際
更新時間：09:29 2026-07-17 HKT
發佈時間：09:29 2026-07-17 HKT

特朗普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）周四宣布推出一項推出一項名為Truth API的付費服務，讓社交平台Truth Social的付費客戶能以最快速度看到特朗普的貼文。新服務預計8月正式上線，目前已有客戶預先簽約，但收費標準尚未公布。

由於特朗普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動，這項服務料受金融業界關注，等於將美國總統的市場影響力商品化，讓付費客戶最快取得資訊，搶佔交易先機。

特朗普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動。路透社
特朗普貼文經常引發股市、匯市及油市等金融市場劇烈波動。路透社
特朗普媒體將出售更快取得總統貼文的資訊，令Truth Social成商機。路透社
特朗普媒體將出售更快取得總統貼文的資訊，令Truth Social成商機。路透社
媒體一直關注特朗普在Truth Social的貼文。路透社
媒體一直關注特朗普在Truth Social的貼文。路透社

毫秒間取得貼文資訊 8月上線

這項Truth API的服務，標榜能提供最高權限Truth Social帳號的即時貼文存取，其中包括擁有1290萬名追蹤者的特朗普帳號，提供10個最具影響力帳戶的貼文，速度快過平台一般推送通知，能在毫秒間提供，是專為那些最易受訊息延遲成本影響的機構、例如算法交易公司設計。付費客戶將能在貼文對外公開前幾毫秒，率先取得發文內容。

特朗普媒體與科技集團表示，以往追蹤Truth  Social貼文的公司只能仰賴人工監控，新服務補足了即時存取的需求。此舉是該公司將自有資產套現策略的一環。

特朗普頻繁透過Truth Social談論伊朗戰事、美國股市等議題，他的發文常被演算法交易系統即時解讀，帶動全球金融市場劇烈震盪，短時間內就可能讓資產市值增加或蒸發數十億美元。

民主黨參議員批評讓華爾街交易員致富

對高頻交易商而言，速度就是競爭力。這類公司每天執行數萬筆交易，每年投入數百萬美元建置高速網絡、購買即時數據，只為比競爭對手快上幾微秒甚至更短的時間，因此即使僅提前幾毫秒取得特朗普貼文，也可能帶來交易優勢。

民主黨參議員懷登（Ron Wyden）批評，認為販售總統的言論管道，是在讓華爾街交易員致富。
 

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
18小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
38分鐘前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
17小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
3小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
15小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
16小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
20小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
2小時前
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
非份之罪｜陳煒幫徐榮沖洗「敏感部位」NG片曝光表現尷尬 盧宛茵教篤下半身引全場爆笑
影視圈
13小時前