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世界盃2026︱西班牙阿根廷爭冠 西美元首現場觀戰 阿總統因「迷信」留在家支持

即時國際
更新時間：20:51 2026-07-17 HKT
發佈時間：20:51 2026-07-17 HKT

 

據法新社最新消息，西班牙政府7月17日表示，西班牙首相桑切斯將出席世界杯決賽，現場觀看西班牙隊與阿根廷隊的冠軍爭奪賽。另外，早前白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）亦宣布，美國總統特朗普將會出席當地時間19日於新澤西州大都會人壽體育場（MetLife Stadium）舉行的世界盃決賽。屆時，阿根廷隊將與西班牙隊展開巔峰對決，爭奪冠軍寶座。

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決賽將在周日深夜3點開踢，由美斯帶領的阿根廷對上拉明耶馬領軍的西班牙上演世代之戰。AFP
決賽將在周日深夜3點開踢，由美斯帶領的阿根廷對上拉明耶馬領軍的西班牙上演世代之戰。AFP

《路透社》報道，萊維特在記者會上指出：「我們對19日的決賽充滿期待，我也深知總統非常期盼能親臨現場觀賽。」她強調，特朗普的出席，將為這場美國歷史上最受矚目、安全級別最高且最為成功的世界盃賽事，畫上一個圓滿的句號。

萊維特隨後補充表示，她目前並不清楚特朗普在決賽中心儀哪一支球隊，但她鼓勵在場傳媒親自向總統提問，並笑言：「我確信他會給予你們一個有趣的答覆。」

阿根廷總統米萊則表示，他將留在奧利沃斯（總統官邸）支持阿根廷隊爭冠，直言這是因為「迷信」。他透露，此前在家觀看阿根廷隊今屆至今7場比賽，全部獲勝。

米萊說：「因為天氣冷，我不開暖氣，所以我穿了一件印有石油公司標志的夾克。與瑞士隊比賽那天，這件夾克讓我感覺很熱，我把它脫了下來，他們就進球了。於是我又穿上，之後就再也沒脫下來過。」

大多數阿根廷人都有自己的「儀式」，一旦球隊入球，他們就會堅持重覆同樣的流程，以信念支持國家隊繼續入波。

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