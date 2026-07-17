世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制

美加墨世界盃決賽大戰一觸即發。衛冕冠軍阿根廷在準決賽以二比一逆轉英格蘭，成功挺進決賽，將於本月二十日與另一大熱西班牙爭奪大力神盃。然而，與球場上的勝利形成強烈對比的是，阿根廷在場外卻似日漸陷入「全民公敵」的孤立窘境。網絡上發起一項「將阿根廷逐出世界盃」的聯合署名活動，目前連署人數已正式突破一千二百萬大關，甚至連拉丁美洲的鄰國球迷亦全面倒戈。美媒《紐約時報》特別撰文，深度剖析這股席捲美洲大陸的排擠浪潮背後的深層原因。

列舉十大罪狀 指控裁判過度偏袒美斯

這場引發全球熱議的網絡連署活動，截至16日中午已獲得逾一千二百萬名網民響應。連署書中嚴正列出阿根廷國家隊的「十大罪狀」，內容直指國際足協及賽事裁判在過程中對阿根廷球隊以及球王美斯（Lionel Messi）給予過度偏袒。指控包括裁判執法尺度不公、頻頻給予阿根廷關鍵且過多的十二碼罰球，以及阿根廷球迷在賽事期間公然發表涉及種族歧視的言論，令多國球迷深感不滿。

這股廣泛的怨恨情緒，更無形中觸及了拉丁美洲地區長期以來深層的文化與民族矛盾。每逢四年一度的世界盃，拉丁美洲傳統上會有被淘汰球隊的球迷，轉而支持其他拉美鄰國球隊以示團結；然而，這種「拉美一家親」的兄弟精神，在今年卻完全沒有延伸到阿根廷身上。

被諷「歐洲國家」 自詡血統高人一等引反感

《紐約時報》的分析指出，如今各大社交媒體上充斥著大量針對阿根廷隊的刻薄迷因與無情嘲諷。許多拉丁美洲球迷甚至在網絡上公開戲稱，阿根廷與其說是一個「拉丁美洲國家」，不如說是一個「歐洲國家」，更有不少西半球球迷聲稱，自己寧願支持北歐的挪威，也絕不願意力挺阿根廷這支區域宿敵。

報道指，這種強烈的排斥感，源於阿根廷人長期以來給鄰國留下的傲慢印象。許多阿根廷人自認擁有較高比例的西班牙與意大利歐洲血統，而在拉美其他國家的國民眼中，這種自視甚高的優越感，往往被詮釋為對拉丁美洲鄰國的輕蔑與瞧不起。

政治人物言論火上澆油 敵意蔓延多國演變文化激辯

過去阿根廷媒體與政治人物的失言，更為這場烈火澆上汽油。前阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernández）曾公開發表「墨西哥人來自印第安人，巴西人來自叢林，但我們阿根廷人來自船上……來自歐洲」的爭議性言論；亦有阿根廷記者在直播節目中直言「我靈魂深處厭惡墨西哥人」。這些充滿歧視的歷史言論在賽事期間被網民不斷轉發，成為阿根廷遭到區域排擠的鐵證。

目前旅居墨西哥城的阿根廷演員伊萬科維奇（Karenina Ivankovic）坦言，她對今年賽事期間針對阿根廷人的極端「仇恨心理」感到震驚，甚至有同胞在國際足協（FIFA）主辦的官方節日活動中遭到激進球迷攻擊。她認為，阿根廷人對足球的極度狂熱，源於國家長期身處經濟與政治危機，足球已成為他們唯一的精神連結與避風港。

儘管墨西哥與阿根廷之間有著自馬勒當拿（Diego Maradona）時代留下的宿怨，但如今這股強烈的敵意已蔓延至哥倫比亞、智利、烏拉圭及秘魯等國。有哥倫比亞球迷受訪時坦言，他與厄瓜多爾及秘魯的朋友正全面支持「任何與阿根廷交手的隊伍」。對於拉美球迷而言，即便阿根廷擁有美斯這位「史上最偉大球員」，其國家隊形象卻已與至上主義、傲慢以及裁判偏袒劃上等號。隨着終極決賽逼近，這場風波已超越體育範疇，演變成一場關乎拉美文化認同與民族情緒的激辯。