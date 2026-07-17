加州女記者高溫直播遭飛蟑螂「胸口爬行」 冷靜完稿獲讚超級敬業

美國加州發生一宗令觀眾目瞪口呆的直播插曲，一名女記者在進行現場新聞直播期間，意外遭到一隻飛蟑螂突襲。該隻蟑螂不僅直接降落在她身上，更在她的頸部與胸口敏感位置四處爬行，甚至差點鑽入衣服之內。然而，該名女記者在面對如此驚悚的突發狀況下，依然展現出驚人的心理素質，全程保持面不改色，鎮定地完成了整段直播報導。其超乎常人的專業反應迅速引發網絡熱議，獲得行內及網民一致讚賞。

忍受巨型蟑螂爬行堅定完稿 拍檔驚嘆「我根本不可能繼續」

事發於7月14日，隸屬美國KTLA電視台5頻道的記者梅尼托夫（Rachel Menitoff），當時正身處加州謝爾曼奧克斯（Sherman Oaks）進行現場直播，向觀眾報道當地的極端高溫天氣。豈料在直播中途，一隻體型肥大的蟑螂突然凌空飛過，並精準地降落在她的腹部。隨後，這隻飛蟑螂沿著她的衣服迅速向上攀爬，一路爬行至她的右胸口及頸部附近。

雖然梅尼托夫當時明顯感覺到異物在自己的皮膚與衣服上蠕動，但她深知直播正在進行，於是憑藉強大的職業操守，硬是忍著恐懼沒有中斷播報，語氣依然保持流暢。最後，這隻蟑螂跳上了她手持的咪高風，隨即順勢飛離攝像機鏡頭。直到順利播報完節目、鏡頭移開後，梅尼托夫才慌忙檢查身體，驚魂未定地不斷抖動手臂與腰部，試圖將身上的噁心異物徹底抖落。

翌日，梅尼托夫在KTLA電視台的同事於晨間節目中重播了這一幕幕驚險畫面。當談到拍檔的表現時，節目主播忍不住大讚梅尼托夫在危機中保持冷靜、堅持播報的專業能力，並直言如果相同事件發生在自己身上，「我根本不可能繼續直播，必定會當場失控」。

苦笑形容事件既諷刺又湊巧 高溫與機燈成蟑螂完美温床

梅尼托夫事後接受訪問時，回憶起當時的驚悚場景，亦不禁苦笑形容事件既湊巧又具諷刺意味。她透露當時確實深刻地「感覺到牠在我身上」，並分析指：「當時直播的節目正好是關於聖費南度谷（The Valley）的極端高溫天氣，而這些蟑螂恰恰是被極端高溫以及我們攝像頭的強烈燈光所吸引過來的。」對蟑螂而言，當時的環境簡直是完美的溫床，才促成了這場令人毛骨悚然的綠茵場外「人蟲大戰」。