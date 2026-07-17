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特朗普政府收緊簽證限制 留學生最長留四年 中國記者90日

即時國際
更新時間：04:15 2026-07-17 HKT
發佈時間：04:15 2026-07-17 HKT

美國國土安全部（DHS）於7月16日正式發布最新政策，全面收緊外國留學生（F類）、文化交流工作者（J類）以及記者（I類）的簽證有效期。新規旨在取代現行可依就學、交流或工作實際期間持續有效的「身分期」（Duration of Status）做法，改為設定固定的有效期限。該規定將於公布六十日後生效，並須經國會審查。

縮減離境寬限期 中國外交部曾表反對

根據最新規定，外國留學生（F類）及文化交流工作者（J類）的簽證逗留期限，最長將被限制為四年。至於I類記者簽證，一般外籍記者的逗留上限縮短為二百四十天；而中國籍記者則面臨更嚴厲的限制，其逗留期限被限制在九十天之內。所有相關簽證持有人在期限屆滿前，均可依程序申請延長期限。

新政策亦進一步收緊了其他相關配套限制。其中，外國留學生在畢業或完成培訓後的離境寬限期，由原先的六十天大幅削減至三十天。此外，新規亦限制了研究生的彈性，規定他們未經授權，不得擅自更改其「教育目標」或進行轉校。

國土安全部解釋，二零二四年留學生簽證入境達一百八十多萬人次，交流訪客逾五十萬，而媒體工作者則有三萬七千三百人。由於入境美國的人數激增，導致當局監管出現困難，甚至出現了签证持有人藉此在美逗留數十年的極端案例。

美國總統特朗普自2025年一月就任以來，即展開了大範圍的收緊移民政策，包括吊銷特定意識形態學生的簽證及綠卡，並撤銷數十萬移民的法律地位。事實上，對於針對中國記者的相關擬議規則，中國外交部早在八月便曾公開表示強烈反對，批評美國政府的執法行為具有明顯的歧視性質。

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