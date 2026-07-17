美軍連續6晚猛攻伊朗 襲機場、橋樑及火車站 特朗普：戰爭進展順利

美軍連續6晚向伊朗發動空襲，美軍中央司令部指，美東時間周四晚9時40分（香港時間周五早上9時40分），美軍完成針對伊朗的最新一輪大規模打擊，今次行動共持續7小時40分鐘。伊朗傳媒指，美軍當天襲擊伊朗南部機場、橋梁、火車站等多處基礎設施，已造成7人死亡、9人受傷。伊朗則對中東的美國盟國發動新一輪導彈攻擊，包括卡塔爾，卡塔爾是戰爭中的重要調解者。伊朗與美國不約而同加強攻勢，令已持續1周的軍事衝突進一步升溫，也讓上月達成的停火協議幾乎瓦解。

特朗普周四在黃金時段發表全國電視講話，堅稱針對伊朗的戰爭進展順利。怹說：「我們在伊朗取得重大勝利，你們很快就會看到這份努力的成果。」

特朗普據報擬升級行動，包括奪取哈爾克島。路透社

白宮表示，派出20艘軍艦和2艘航母，參與針對伊朗的海上封鎖行動。路透社

伊朗囑咐也門胡塞武裝組織，一旦美國襲擊伊朗電力網絡，就封鎖紅海重要石油運輸通道曼德海峽。路透社

伊朗囑咐也門胡塞武裝組織，一旦美國襲擊伊朗電力網絡，就封鎖紅海重要石油運輸通道曼德海峽。路透社

美軍周五凌晨擴大對伊朗的空襲行動，越來越多地攻擊橋樑，這是美國總統特朗普威脅開始打擊基礎設施，以施壓德黑蘭放寬對霍爾木茲海峽的控制的一部分。

擴大空襲行動 包括奪取哈爾克島

美軍中央司令部美東時間周四晚在社交平台X上說，美軍動用戰鬥機、無人機和軍艦，發射精確制導彈藥，擊中數十個伊朗軍事目標，包括沿海監視和防空設施、軍事後勤基礎設施以及海上作戰設施。這是美軍連續第6晚對伊朗實施打擊。

聲明說，目前有超過5萬名美軍人員在中東地區執行任務。

《華爾街日報》引述知情人士，披露了總統特朗普近日跟高級幕僚討論對伊朗升級軍事行動方案的一些細節，據指特朗普傾向於擴大對伊軍事行動規模，逼使伊朗接受美方提出的要求，包括出動美軍奪取伊朗重要石油出口樞紐哈爾克島及霍爾木茲海峽沿線其他目標、打擊伊朗「鎬山」隧道群、擴大對伊朗包括能源設施在內的更多目標的空襲等。

最新攻擊釀伊朗7死9傷

而據伊朗媒體周五報道，美國對伊朗南部霍爾木茲甘省一個港口城市的道路和橋梁發動襲擊，共造成7人死亡、9人受傷。美軍當天襲擊伊朗南部機場、橋梁、火車站等多處基礎設施。

據報道，錫斯坦-俾路支斯坦省的沙赫爾機場遭美軍導彈襲擊，當地居民聽到機場附近傳來3聲劇烈爆炸，造成一人受傷。該機場電力中斷，但火災已被撲滅。

報道還說，當晚霍爾木茲甘省多地也遭到襲擊。美軍襲擊該省2座橋梁，造成2人死亡、4人受傷；襲擊該省阿巴斯港一火車站，造成2人受傷。

伊朗否認釋放美國公民

伊朗則加強襲擊美國在波斯灣的盟國，卡塔爾兩度警告民眾避難，因為伊朗導彈正朝該國發動攻擊，防空系統發射攔截導彈，墜落的碎片造成一名兒童受傷。伊朗早前針對巴林和科威特發動攻擊。

儘管衝突升溫，特朗普仍於周三（15日）表示，樂見1名被伊朗關押的美國公民獲釋，還說這是伊朗方面釋出的善意。1名人權律師證實，獲釋者名叫卡拉里（Dena Karari）。

不過，伊朗司法部門周四（16日）隨即透過國營媒體駁斥特朗普的說法，強調伊朗監獄並未釋放任何美國囚犯，也未與美方進行換囚。

要求胡塞武裝隨時準備封鎖紅海

報道指，伊朗已要求也門胡塞武裝做好準備，一旦美國襲擊伊朗電力基礎設施，就切斷紅海石油運輸通道。此舉對全球能源供應構成新的嚴重威脅。曼德海峽連接紅海和亞丁灣，是連通大西洋、地中海和印度洋的重要「咽喉」，被稱為連接歐亞非三大洲的「水上走廊」。兩名伊朗高層消息人士表示，伊朗領導層內部已討論過有關封鎖曼德海峽的想法，並已將訊息傳達給伊朗的胡塞武裝盟友。