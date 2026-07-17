伊朗局勢｜美軍連續五晚空襲伊朗 傳伊方囑胡塞武裝：一旦電網遇襲即封紅海

美軍中央司令部宣佈，美軍於美東時間周四下午2時（香港周五凌晨2時）開始，對伊朗發動新一輪空襲，這是美軍連續第五個夜晚對伊朗實施打擊。白宮表示，派出20艘軍艦和2艘航母，參與針對伊朗的海上封鎖行動。

特朗普據報擬升級行動 包括奪哈爾克島

另一方面，路透社引述消息報道，伊朗囑咐也門胡塞武裝組織，一旦美國襲擊伊朗電力網絡，就封鎖紅海重要石油運輸通道曼德海峽。

報道指，伊朗已要求也門胡塞武裝做好準備，一旦美國襲擊伊朗電力基礎設施，就切斷紅海石油運輸通道。此舉對全球能源供應構成新的嚴重威脅。曼德海峽連接紅海和亞丁灣，是連通大西洋、地中海和印度洋的重要「咽喉」，被稱為連接歐亞非三大洲的「水上走廊」。兩名伊朗高層消息人士表示，伊朗領導層內部已討論過有關封鎖曼德海峽的想法，並已將訊息傳達給伊朗的胡塞武裝盟友。

此外，《華爾街日報》引述知情人士，披露了總統特朗普近日跟高級幕僚討論對伊朗升級軍事行動方案的一些細節，據指特朗普傾向於擴大對伊軍事行動規模，逼使伊朗接受美方提出的要求。該報周三報道說，特朗普前一天在白宮戰情室召開會議，與副總統萬斯、國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思等高官討論對伊朗大規模進攻計劃的幾個可能方案，包括出動美軍奪取伊朗重要石油出口樞紐哈爾克島及霍爾木茲海峽沿線其他目標、打擊伊朗「鎬山」隧道群、擴大對伊朗包括能源設施在內的更多目標的空襲等。

報道引述美官員稱，特朗普不願派遣地面部隊，曾多次收回關於奪取哈爾克島、控制伊朗石油產業的強硬表態。然而，一旦美軍開展地面行動，將使這場持續近5個月的戰爭步入最危險階段，並使美國更深地捲入日益擴大的中東衝突中，這不僅可能導致汽油價格上漲，還會讓共和黨的中期選舉布局變得更複雜。

伊朗方面周四表示，美國霸凌和挑釁的時代已經結束，美國目前已陷入困境，唯一出路是撤出西亞地區。