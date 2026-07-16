德國版吉賽兒案｜68歲電工迷姦女網友錄影留念 恐60人受害

德國柏林一名68歲電工，涉嫌在網路交友平台結識女性後，落藥迷姦並拍攝犯案過程。檢方控其22項加重強暴罪，目前已掌握14名受害人，但懷疑他合共強暴了58名女性。疑犯自2026年3月起被羈押候審，至今未對指控發表任何評論。

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警方於2025年3月展開調查，當時這名電工與另一受查男子有聊天記錄。去年警方搜查電工的住所，繳獲一些設備，幾個月後法醫專家檢查時，發現了揭露其性犯罪的影片。

受害人看影片才知被強姦

據指疑犯先在網上認識女性，見面後讓她們服用鎮靜劑與酒精的混合物，然後施暴。目前已聯繫到的所有女性均表示不記得有過這樣的事，她們都是在看到調查人員獲取的影片後，才得知自己曾被強姦。

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此案令人想起震驚全球的法國「吉賽兒案」（Gisele Pelicot）。其夫佩利科特（Dominique Pelicot）多年邀請數十名陌生男性到家中，性侵被她落藥迷暈的妻子，妻子吉賽兒還以為自己婚姻幸福，看片才得知恐怖真相，此案震驚國際社會。

英國調查人員本月也披露，他們破獲一個專門迷姦女性的跨國網絡。