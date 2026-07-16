Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國版吉賽兒案｜68歲電工迷姦女網友錄影留念 恐60人受害

即時國際
更新時間：23:11 2026-07-16 HKT
發佈時間：23:11 2026-07-16 HKT

德國柏林一名68歲電工，涉嫌在網路交友平台結識女性後，落藥迷姦並拍攝犯案過程。檢方控其22項加重強暴罪，目前已掌握14名受害人，但懷疑他合共強暴了58名女性。疑犯自2026年3月起被羈押候審，至今未對指控發表任何評論。

相關新聞：德國華人集體迷姦案 群組散播影像掀震撼

警方於2025年3月展開調查，當時這名電工與另一受查男子有聊天記錄。去年警方搜查電工的住所，繳獲一些設備，幾個月後法醫專家檢查時，發現了揭露其性犯罪的影片。

受害人看影片才知被強姦

據指疑犯先在網上認識女性，見面後讓她們服用鎮靜劑與酒精的混合物，然後施暴。目前已聯繫到的所有女性均表示不記得有過這樣的事，她們都是在看到調查人員獲取的影片後，才得知自己曾被強姦。

相關新聞：鼓吹迷姦熟人︱歐洲刑警搗性侵群組拘57犯 158名受害者遭落藥性侵

此案令人想起震驚全球的法國「吉賽兒案」（Gisele Pelicot）。其夫佩利科特（Dominique Pelicot）多年邀請數十名陌生男性到家中，性侵被她落藥迷暈的妻子，妻子吉賽兒還以為自己婚姻幸福，看片才得知恐怖真相，此案震驚國際社會。

英國調查人員本月也披露，他們破獲一個專門迷姦女性的跨國網絡。

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
7小時前
梁愛離世享年87歲 曾被封「御用工人」 去年揭患胰臟癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨獨家
梁愛離世享年87歲 曾被封「御用工人」 去年揭患胰臟癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨獨家
影視圈
5小時前
1億六合彩｜暑期金多寶7.21攪珠 一注獨中即擸1億 即睇開售日期/幸運號碼
00:57
1億六合彩｜暑期金多寶7.21攪珠 一注獨中即擸1億 即睇開售日期/幸運號碼
社會
7小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
7小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
10小時前
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
梁愛離世丨梁愛老公為導演左几 曾享富貴生活惜遇六七暴動致破產 經歷喪夫喪子過獨居生活
影視圈
4小時前
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
梁愛離世｜4月時最後露面須坐輪椅體重不足70磅  患癌拒化療講到喊：生死都係自己一個人
影視圈
5小時前
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
長者倒斃屋內傳濃烈屍臭 鄰居崩潰上網求救惹熱議：「我屋企同個鼻都有果陣味唔散！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
施南生離世｜向太心疼摯友為愛沉淪：這輩子就是徐克  兩烈女惺惺相惜  自爆與向華強瘋狂史
施南生離世｜向太心疼摯友為愛沉淪：這輩子就是徐克  兩烈女惺惺相惜  自爆與向華強瘋狂史
影視圈
8小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
6小時前